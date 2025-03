ADO Den Haag blijft in de race om promotie na zege tegen FC Den Bosch

ADO Den Haag heeft een belangrijke zege geboekt tegen FC Den Bosch: 2-1. ADO kwam voor rust op voorsprong via Daryl van Mieghem. Direct na rust kwam Den Bosch langszij via Nick de Groot. Lee Bonis besliste vervolgens de wedstrijd in het voordeel van de Hagenezen.

Bijzonderheden:

ADO verkeert de laatste weken in topvorm. De ploeg van Darije Kalezic staat bovenaan in de derde periode en maakt ook nog kans op directe promotie. Tegenstander Den Bosch heeft na een goed begin van het seizoen de vrije val ingezet. De Brabanders wisten de laatste drie wedstrijden niet winnend af te sluiten en staan inmiddels zevende op de ranglijst.

De thuisploeg begon dan ook als favoriet aan de wedstrijd en kwam na ruim een half uur spelen op voorsprong. Doelman Pepijn van de Merbel van Den Bosch maakte een gigantische inschattingsfout, waar Van Mieghem van profiteerde: 1-0.

Van Mieghem stond ook aan de basis van de 2-1. Nadat de bezoekers een minuut na rust via De Groot de gelijkmaker wisten te produceren, sloeg ADO snel terug. Van Mieghem had een fraaie voorzet in huis, die door spits Bonis tot doelpunt werd gepromoveerd: 2-1.

Door de overwinning bedraagt de winstreeks van ADO nu zes wedstrijden. De Hagenezen staan met 52 punten uit 28 wedstrijden op de derde plek en hebben een achterstand van één punt op de tweede plaats, wat recht geeft op directe promotie.