Adilson Malanda speelt zich in de kijker bij Nederlandse topclub

Adilson Malanda staat op de radar van PSV, zo meldt Mounir Boualin en wordt bevestigd door Rik Elfrink en Marco Timmer van respectievelijk het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De 23-jarige verdediger van Charlotte FC wordt gezien als een mogelijke kandidaat om Olivier Boscagli op te volgen in het Philips Stadion.

De Eindhovenaren houden Malanda al langere tijd in de gaten. De Fransman is rechtsbenig, maar kan op beide posities in het centrum uit de voeten.

Malanda speelt sinds de zomer van 2022 bij Charlotte, dat hem oppikte bij Rodez AF uit Frankrijk. De mandekker is een vaste waarde bij de Amerikanen. Hij miste dit MLS-seizoen nog geen minuut.

Wat Malanda moet kosten is niet bekend. De 1,94 meter lange verdediger ligt nog tot eind 2026 vast in de Verenigde Staten. Charlotte heeft de optie om dat contract met een jaar te verlengen. Volgens Transfermarkt is de rechtspoot vier miljoen euro waard.

PSV is druk op zoek naar versterkingen in het centrum van de defensie. Eerder werd al duidelijk dat Nobel Mendy (Real Betis) en Marvin Young (Sparta Rotterdam) op de Eindhovense radar staan.

Boscagli vertrekt eind juni transfervrij bij de regerend landskampioen. De 27-jarige verdediger gaat zo goed als zeker naar Brighton & Hove Albion. The Seagulls hoopten vorig jaar zomer ook al op zijn komst.