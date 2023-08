‘Aderlating voor Ajax: transfervrij vertrek dreigt door gebrek aan perspectief’

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 13:54 • Bart DHanis • Laatste update: 13:57

Ajax moet vrezen voor een vertrek van Gabriël Misehouy, zo schrijft Ajax Showtime, dat zich baseert op een 'goed ingevoerde bron'. De aanvallende middenvelder ligt nog tot medio 2024 vast en daarom probeert Ajax zijn contract te verlengen. De achttienjarige spelverdeler wil graag in Amsterdam blijven, maar is echter ontevreden met het perspectief bij de club.

Misehouy speelt al sinds zijn zevende in de jeugdopleiding van Ajax. De geboren Amsterdammer geldt als een van de grootste talenten van De Toekomst. Hij mocht dan ook met het eerste mee op trainingskamp in Herzogenaurach en kreeg van Ajax-trainer Maurice Steijn geregeld minuten in oefenwedstrijden afgelopen maand. Hij scoorde zelfs de gelijkmaker in het duel met FC Den Bosch (2-2).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch is Misehouy volgens de fansite niet tevreden over het geboden perspectief. De middenvelder annex aanvaller zou dit seizoen geregeld mee mogen trainen met het eerste en ondertussen zijn wedstrijden afwerken bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Sinds het trainingskamp in Duitsland heeft Misehouy echter niet meer meegetraind met het eerste en daar is hij flink teleurgesteld over.

Ook het feit dat Ajax veel spelers heeft binnengehaald die op zijn positie kunnen spelen, roept vraagtekens op bij Misehouy. De Nederlandse recordkampioen haalde Chuba Akpom uit Engeland en gaat zich zeer binnenkort versterken met Georges Mikautadze. Beide spelers kunnen net als Misehouy uit de voeten op de ‘nummer 10’-positie. Misehouy wil zelf koste wat koste slagen bij Ajax, maar hoopt op meer perspectief van de Amsterdamse club. Chelsea, LOSC Lille, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund houden de situatie rond de creatieveling in de gaten.