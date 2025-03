Robin van Persie heeft zich meteen flink laten gelden in zijn eerste week bij Feyenoord, zo stelt Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad, die de ontwikkelingen in Rotterdam de afgelopen week van dichtbij volgde. De journalist zag de nodige veranderingen op het trainingsveld, maar die van assistent-trainer John de Wolf sprong daar het meest uit.

De Wolf lijkt onder Van Persie weer helemaal opgeleefd, zo schetst het AD. “Stephano Carillo kijkt bijna angstig naar de zijkant. John de Wolf gromt bijna van onder zijn ijsmuts vandaan als hij duidelijk wil maken dat de Mexicaanse aanwinst de verdedigers van Feyenoord het vuur na aan de schenen moet leggen.”

Dat De Wolf zo van zich laat horen, vormt een grote verandering met de tijd onder Brian Priske. “Dat De Wolf zich laat gelden is al een verandering op zich, de cultuurbewaker hing er onder het bewind van Brian Priske maar wat bij. Nieuwkomer René Hake wandelt dwars door de afsluitende partijvorm om accenten te kunnen leggen.”

De houding van zijn assistenten vormt wel degelijk een contrast met Van Persie zelf, die vooral ‘observeert’. De voormalig spits moest in zijn eerste week als hoofdtrainer bij Feyenoord wel meteen een oproep doen op enkele jeugdspelers, al ligt het niet in de lijn der verwachting dat die ook gaan starten tegen NEC.

“Van Persie heeft deze vrijdagmiddag een middenveld geformeerd met Gijs Smal, Oussama Targhalline en Luka Ivanusec”, zo weet Gouka. “Dat trio moet NEC op de knieën krijgen in De Kuip.”

Voor Van Persie is met name de puzzel op het middenveld een moeilijke om te leggen. Hij kan zaterdag namelijk niet beschikken over de langdurig geblesseerde Quinten Timber, Chris Kevin-Nadje, Calvin Stengs, Hwang In-Beom en Ramiz Zerrouki. Daar kwamen deze week ook nog de niet fitte Jakub Moder en Antoni Milambo bij.

Van Persie liet deze week op de persconferentie voornamelijk blijken heel veel zin te hebben in zijn debuutwedstrijd als trainer in De Kuip. “De Kuip moet aan. Ik voel wel wedstrijdspanning. Morgen is een ongelooflijk belangrijke wedstrijd. Iedereen is benieuwd naar mij. Dat is logisch. Ik wil één ding: er moet energie zijn. En positiviteit”, zei hij op de persconferentie vrijdag.