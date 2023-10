AD zet vraagtekens bij leidsman Oranje: ‘Valt nooit te bewijzen, maar...’

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 07:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:02

De Nederlandse ochtendkranten zagen hoe een gehavend Nederlands elftal vrijdagavond opnieuw over de knie werd gelegd door Kylian Mbappé. In de Johan Cruijff ArenA won Frankrijk uiteindelijk terecht met 1-2. De zoveelste slechte start van een wedstrijd onder Ronald Koeman en de vele debutanten worden besproken. Ook is er kritiek op de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer.

Nederland keek tegen Frankrijk binnen zeven minuten al tegen een 0-1 achterstand aan, nadat Mbappé Lutsharel Geertruida aftroefde. Oranje incasseerde dit jaar al vijf doelpunten in de eerste tien minuten. Alleen in 1907 en 2014 kreeg het Nederlands elftal in de openingsfase zo veel doelpunten tegen. Tijdens Frankrijk-uit werd Oranje twee keer snel gepasseerd, terwijl Ierland en Italië ook vroeg op voorsprong kwamen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar het Nederlands elftal wel, zelfs driemaal”, schrijft De Telegraaf. “Ondanks de aankondiging van aanvoerder Virgil van Dijk nu wél eens scherp te beginnen, ging het thuis tegen Frankrijk – net als eerder in het Stade de France en uit tegen Ierland – binnen de kortste keren mis.” De ochtendkrant zag dat de debuterende doelman Bart Verbruggen er bij de openingstreffer ‘matig uitzag’.

Matchwinner Mbappé kreeg voorafgaand aan het duel al applaus van de Oranje-supporters. “Maar niet alleen de jonge fans bleken onder de indruk van de Franse topspeler. Ook Felix Zwayer oogde geïmponeerd. De Duitse scheidsrechter wist niet hoe snel hij Joey Veerman geel moest geven, nadat de Fransman werd gevloerd. Dat Veerman honderd procent de bal speelde en pas daarna Mbappé raakte, maakte Zwayer niks uit”, zo schrijft De Telegraaf-journalist Mike Verweij, die Tijjani Reijnders en Quilindschy Hartman als lichtpuntjes benoemt.

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad zag dat het Oranje-shirt voor de ene debutant zwaarden woog dan voor de ander. De journalist haalt als voorbeeld de open schietkans van Veerman aan in de 28ste minuut. “Zo’n bal zou hij bij PSV koeltjes in een hoek leggen, maar een club is geen Oranje”, weet Wijffels, die zag dat Veerman een minuut later een gele kaart kreeg voor een faire tackle op de bal.

“Nederland - Frankrijk was gisteravond een kwalificatiewedstrijd voor het EK. Maar het was ook een avond waarop spelers uit de tweede garnituur bij Oranje werden getest. Veerman verving Frenkie de Jong en het valt nooit te bewijzen natuurlijk, maar krijg je zo'n kaart ook als je net daarvoor 1-1 hebt gemaakt?”, vraagt Wijffels zich af.

De journalist is eveneens lovend over de uitblinkers Hartman en Reijnders. “Hartman zette zichzelf met zijn 1-2 wél meteen op het paard. Maar het was niet alleen die goal. Hij toonde op veel meer momenten dat híj geen drempel meer over moest. Hartman was in Oranje de Hartman van Feyenoord. Zoals uit de tweede garnituur bijvoorbeeld ook Tijjani Reijnders - voor de derde keer op rij - goed beviel.”

Willem Vissers van de Volkskrant zag Hartman ook uitstekend debuteren, maar toch bleek Oranje niet opgewassen tegen ‘het fenomeen’ Mbappé. Door Vissers wordt aangestipt dat Nederland maandag in Athene voor een ultieme test tegen Griekenland staat. Bij winst of een gelijkspel is Nederland vrijwel zeker geplaatst voor het EK in Duitsland, maar bij een nederlaag weet Oranje dat Griekenland het al geplaatste Frankrijk nog ontvangt.