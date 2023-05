AD wint landstitel voor meest poëtische omschrijving kampioensdag Feyenoord

Maandag, 15 mei 2023 om 07:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:24

Feyenoord is kampioen en traditiegetrouw wordt dat uitvoerig behandeld in de Nederlandse ochtendkranten. Daarin worden maandag meerdere zaken uitgelicht: van 'het vreemdelingenlegioen' van de Rotterdamse selectie, tot de rol van religie, tot het belang van hoofdtrainer Arne Slot. Het Algemeen Dagblad komt met de meest poëtische omschrijving van het titelfeest: 'De Kuip als kuuroord van intens voetbalgeluk.'

Sjoerd Mossou was zondag namens het Algemeen Dagblad aanwezig in de Kuip. Daar zag hij een wezenlijk verschil met zes jaar geleden, toen Feyenoord ook kampioen kon worden (en werd). "Aan dat kampioenschap gingen weken van spanning en stress vooraf, zeker na de uitglijder tegen Excelsior op de voorlaatste speeldag. Destijds was het achttien jaar sinds de laatste titel. De Kuip kolkte, huiverde, huilde en zinderde destijds als nooit tevoren. Maar vandaag lijkt het oude stadion meer op een vrolijk soort feestzaal", aldus Mossou.

Dat 'feestzaalgevoel' mag volgens De Telegraaf vooral op het conto van Slot. Het dagblad betitelt de Feyenoord-trainer maandag 'de sleutel tot succes' op de voorpagina van de sportsectie. "De verbondenheid, of beter gezegd de vrolijkheid tussen de coach en zijn spelers is er vanaf de eerste dag geweest. Dat was in zijn eerste jaar al zo, maar zelfs na het vertrek van zestien man uit de selectie die de Conference League-finale haalde, creëerde de trainer wéér zo’n sfeer. En dat mondde uit in een enorme ontlading op zondag 14 mei 2023. Een overwinning op Go Ahead Eagles (3-0) was formeel nog even nodig, maar in de al uren van tevoren gevulde Kuip wisten ze na een kwartiertje al dat de schaal kon worden uitgereikt."

Vrijwel iedere krant deelt dezelfde mening over Slot. Ze noemen zijn prestatie des te knapper, gezien het 'vreemdelingenlegioen' waarmee hij dit seizoen kwam te werken. "Vijftien spelers zijn buiten Nederland geboren. Slot doet zijn besprekingen in het Engels. 'Van sommige spelers vraag ik me af of ze het begrijpen, want die spreken haast geen Engels'", citeert de Volkskrant een uitspraak van Slot uit het verleden. Het NRC wil ook krediet geven aan algemeen directeur Dennis te Kloese. "In de zomermaanden onderhandelt hij vrijwel non-stop over transfers en geeft Zuid-Amerikaanse spelers presentaties over de club, deels vanuit zijn vakantieadres in Toscane. Vaak zijn geduld en vasthoudendheid vereist."

De slotsom van laatstgenoemde krant is duidelijk. "Een onwaarschijnlijk kampioenschap. Niemand geloofde aan het begin van dit seizoen in de kansen van Feyenoord. Maar coach Arne Slot en zijn scouts hadden voor alle spelers een plan." Slot en Feyenoord worden maandag vanaf 12.00 uur gehuldigd op de Coolsingel. Het is voor de zestiende keer in de geschiedenis dat de Rotterdammers de landstitel veroveren.