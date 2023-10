AD weet het zeker: Koeman kiest voor in ieder geval één debutant tegen Frankrijk

Maandag, 9 oktober 2023

Ronald Koeman gaat Bart Verbruggen onder de lat laten debuteren in Oranje, zo weet het Algemeen Dagblad maandagavond te melden. Volgens de krant gaat de sluitpost de concurrentiestrijd winnen van de eveneens geselecteerden Andries Noppert en Nick Olij.

Mocht Verbruggen daadwerkelijk op doel komen te staan tegen de Fransen, dan wordt hij de jongste keeper in het Nederlands elftal sinds Jan van Beveren in 1967. Volgens de berichtgeving ligt de keeper van Brighton & Hove Albion voorlopig in ieder geval op koers om een plek onder de lat te krijgen.

“Stilaan wordt duidelijk dat de jongste van het stel keepers normaal gesproken de nieuwe doelman van Oranje wordt, komende vrijdag tegen Frankrijk en maandag tegen Griekenland”, zo schrijft het dagblad.

Noppert werd als vervanger voor de zieke Mark Flekken gehaald, en wordt, aangezien hij in een eerder stadium de schifting al niet overleefde, in de komende interlandperiode niet gezien als beste optie onder de lat.

“Van de twee overgebleven doelmannen ziet Koeman in Verbruggen de meeste potentie voor de toekomst, terwijl de jonge keeper bij zijn club bovendien op een hoger niveau speelt dan Olij bij Sparta doet”, meent het Algemeen Dagblad.

Op de persconferentie werd Koeman gevraagd naar zijn gedachten over de keuze onder de lat. “Net zoals ik veel in Bijlow zag op het moment dat hij weer echt ging spelen, zie ik ook veel potentie in Bart”, aldus de bondscoach, die Verbruggen met een knipoog waarschuwt.

“Hij moet wel iets minder kort spelen in de eigen zestien. Dan houdt hij de trainer rustig op de bank”, zo doelde Koeman op de blunder van de keeper tegen Liverpool afgelopen weekend.