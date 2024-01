AD voorziet ‘forse kostenpost’ Ajax: ‘Wil zich ook bij de topverdieners voegen’

Ajax wil in de komende periode koste wat kost het contract van Jorrel Hato vroegtijdig openbreken en verlengen. Het Algemeen Dagblad verwacht dat de Amsterdammers het achttienjarige toptalent een forse aanbieding moeten doen. Naar verluidt wil Hato bij het ondertekenen van een nieuwe verbintenis bij de topverdieners van de selectie gaan horen.

De 33-jarige Jordan Henderson werd onlangs met veel bombarie door Ajax ingelijfd. De 81-voudig international van Engeland gaat een jaarsalaris van om en nabij de 4,5 miljoen euro opstrijken, daarmee behoort hij samen met Steven Bergwijn en Steven Berghuis tot de grootverdieners in de selectie van de Amsterdammers.

Hato hoopt zich bij hen te voegen. Het management van de achttienjarige centrumverdediger is al geruime tijd met Ajax in gesprek over een verlenging van zijn verbintenis. De linkspoot maakte begin 2023 zijn debuut in de hoofdmacht en speelde zich uiteindelijk geruisloos in de basis. Inmiddels staat de teller op 41 officiële duels in Ajax 1.

Onder meer Arsenal en Chelsea zouden Hato hoog op de shortlist hebben staan, maar Ajax hoopt het talent binnenboord te houden. Mike Verweij, clubwatcher van De Telegraaf, meldde eerder deze maand al dat Ajax dicht bij het bereiken van een principeakkoord met Hato over een nieuw contract is.

Het AD plaatst zaterdagochtend als kanttekening dat de Amsterdammers naast de transfer van Henderson in de komende maanden waarschijnlijk nog een ‘forse kostenpost’ erbij krijgen met de contractverlenging van Hato.

“De Oranje-international speelt nu nog met een jeugdcontract, maar hij zal zich ook bij de topverdieners willen voegen. Ook voor hem geldt de stelregel dat zijn nieuwe salaris is gekoppeld aan deelname in de Champions League.”

Sinds vorig jaar richt Ajax het salarishuis anders in. “De club hanteert als stelregel dat de beloning van spelers en stafleden meebeweegt met al dan niet meedoen in de Champions League. Wel of geen miljoenenbal bepaalt een derde van het salaris.” Bergwijn en Berghuis, die respectievelijk in 2022 en 2021 werden ingelijfd ‘ontspringen de dans’, omdat zij buiten Ajax' invoering van deze constructie vallen.

