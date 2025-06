AD: Van Persie is zijn belofte over Bijlow en Wellenreuther (nog) niet nagekomen

Feyenoord is maandag begonnen aan de voorbereiding, maar Robin van Persie heeft zijn belofte over Justin Bijlow en Timon Wellenreuther volgens het Algemeen Dagblad nog niet waargemaakt. De nieuwe trainer zei op 13 mei dat er ‘snel’ duidelijkheid zou komen over wie de eerste keeper wordt, maar heeft nog geen duidelijkheid gegeven.

Het is een pijnpunt in De Kuip, want het besluit zal grote gevolgen hebben. Kiest Van Persie voor Bijlow, dan loopt hij het risico dat de blessuregevoelige keeper opnieuw uitvalt, hetgeen de laatste seizoenen geregeld gebeurde. Gaat Van Persie voor Wellenreuther, dan kan de Duitser onder druk gaan wankelen zodra Bijlow fit is. Volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka overkwam Wellrenreuther dat afgelopen seizoen onder Brian Priske.

Van Persie wil koste wat kost voorkomen dat er opnieuw een keeperssoap ontstaat. Vorig seizoen koos Priske eerst voor Wellenreuther, waarna Bijlow bijna naar Southampton vertrok. Toen die transfer afketste, verloor Wellenreuther zijn vorm en greep Priske toch weer naar Bijlow.

Een fitte Bijlow is simpelweg de beste keeper van Feyenoord, maar de 27-jarige sluitpost heeft een lange blessuregeschiedenis. Bovendien loopt zijn contract na dit seizoen af, waardoor een zomerse verkoop een optie kan blijven als Van Persie voor Wellenreuther kiest.

De 29-jarige Wellenreuther heeft juist een contract tot medio 2027 en bewees vorig seizoen betrouwbaar te zijn als stand-in. Toch is het een terugkerend probleem dat hij lijkt te bezwijken onder de druk zodra Bijlow weer inzetbaar is. Wellenreuther heeft bij Feyenoord een uitstekend salaris, waardoor een vertrek vanuit het perspectief van de Duitser niet voor de hand ligt.

Achter het ervaren keepersduo beschikt Van Persie ook nog over de jongere keepers Plamen Andreev, Liam Bossin en Ismail Ka.