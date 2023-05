AD spreekt NOS tegen: Peter Bosz nog helemaal niet gebeld door Ajax

Maandag, 1 mei 2023 om 09:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:43

De clubleiding van Ajax heeft toenadering gezocht tot Peter Bosz, zo onthult Sjoerd van Ramshorst zondagavond bij Studio Voetbal. De bekendmaking volgt enkele uren na de nederlaag in de bekerfinale tegen PSV. Ajax verloor na strafschoppen en slaagde er voor de vierde keer dit seizoen niet in om te winnen van de concurrent uit Eindhoven. Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad spreekt Van Ramshorst echter tegen.

"Is John Heitinga volgend jaar nog trainer van Ajax?", gooit Van Ramshorst de vraag op tafel in het programma. "Ik hoop in ieder geval niet dat die mening na vandaag veranderd is", stelt Jeroen Stekelenburg. "Dat dacht ik nog toen ik in de auto hier naartoe reed. Dat is wel de voetbalwereld, maar dat zou heel triest zijn. Ik hoop dat Ajax zijn plan klaar had liggen voordat de bekerfinale begon. Hij is daar nu drie maanden trainer, dan heb je toch een beeld hoe hij werkt?"

"We hebben zojuist het nieuws binnen gekregen van NOS Radio dat Peter Bosz zou zijn benaderd", aldus Van Ramshorst. "Het klinkt toch logisch?", haakt Stekelenburg daar weer op in. "Dat is toch niet zo gek? En Heitinga als assistent. Misschien kan hij nog eens terugkeren, misschien niet. Als je iets verder uitzoomt, is dit toch meer dan een desastreus seizoen voor Ajax? Kijk wat ze hebben geïnvesteerd dit seizoen, dat is ongekend." Van Ramshorst brengt in herinnering dat Heitinga heeft gezegd dat hij vertrekt als hij geen hoofdtrainer mag worden.

Stekelenburg is van mening dat Sven Mislintat zijn eerdere uitspraken over de toekomst van Heitinga 'iets minder sterk had kunnen aanzetten'. De nieuwe technische man zei open te staan voor een langer verblijf van de clubman. "Maar je moet hem wel alle vertrouwen geven. Dat hij zei dat Heitinga op poleposition stond, snap ik wel. Wat ik niet begrijp is dat ze niet voor Bosz zijn gegaan toen Schreuder vertrok. Toen was hij ook voor het grijpen. Op dat moment had een ervaren trainer heel veel rust kunnen brengen. Ik weet niet wat er in de tussenliggende maanden gebeurd is."

Maarten Wijffels: Bosz helemaal niet benaderd door Ajax

Wijffels, journalist voor het Algemeen Dagblad hoorde de uitspraken van Van Ramshorst met verbazing aan. "Waarom brengt iemand eigenlijk een bericht 'Bosz gebeld door Ajax' de wereld in als het niet klopt? Nog geen flinter. Tja. Wacht nou gewoon eens af", adviseert hij op Twitter.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.