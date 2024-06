AD-fotograaf krijgt schuld van controverse na doelpunt Simons tegen Frankrijk

AD-fotograaf krijgt schuld van controverse na doelpunt Xavi Simons tegen Frankrijk

Om de afgekeurde treffer van Xavi Simons tegen Frankrijk (0-0) was vrijdagavond veel te doen. Scheidsrechter Antony Taylor stond wel vier minuten in zijn oortje te luisteren in afwachting van het besluit van de VAR. Pim Ras, fotograaf van het Algemeen Dagblad, kreeg de schuld voor de minutenlange vertraging.

Anthony Taylor besloot de goal van Simons, die vernietigend raak schoot uit een rebound, af te keuren wegens hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries. Dumfries zou doelman Mike Maignan hebben gehinderd.

De Britse scheidsrechter had lang nodig om op aanraden van de VAR een definitief oordeel te vellen. Een UEFA-official in Leipzig schoof de schuld in de schoenen van Ras.

Na het afgekeurde doelpunt was Ras druk bezig met het versturen van foto’s, waarna hij werd aangesproken door een officiële medewerker van de UEFA. “Die man vertelde op driftige toon dat het mijn schuld was dat het allemaal zo lang had geduurd bij dat buitenspelmoment van Xavi Simons, omdat ik het VAR-systeem zou hebben beïnvloed”, zegt de fotograaf van het AD tegen de ochtendkrant.

Het ging om een klein kastje dat tegen de boarding was geplakt op de plek waar Ras zat. Een soort signaalversterker met twee kleine antennes. Op een bijbehorend bordje stond geschreven dat het kastje onderdeel was van het VAR-systeem in het stadion en dat er niet op gedrukt mocht worden.

Per ongeluk deed Ras dat wel. De fotograaf had nauwelijks ruimte en kon amper zijn kont keren, toen hij met een van zijn drie camera’s tegen het kastje stootte bij het omdraaien. “Dat viel toen van de boarding af’’, vertelt Ras. “Vervolgens kwam die man van de UEFA het er weer opplakken. Het kastje is daarna nog twee keer gevallen.”

De fotograaf probeerde het apparaatje zelf weer tegen de boarding te plakken, maar dat ging minder makkelijk dan gedacht vanwege klittenband. Op het moment dat Simons die goal maakte, lag het kastje op de grond. “Kort daarna kwam die medewerker van de UEFA naar me toe om te zeggen dat ik verantwoordelijk was voor het feit dat het zo lang had geduurd om die situatie te beoordelen.’’

Ras voelt zich ‘om eerlijk te zijn niet verantwoordelijk voor de controverse’. “Wij zitten daar om ons vak uit te oefenen, onder grote tijdsdruk en in een heel kleine ruimte. Dat de UEFA uitgerekend dáár zijn technologie bevestigt, kan ik natuurlijk ook niet helpen.’’ Het AD schrijft dat het lastig te bewijzen is dat het gevallen kastje een cruciale rol speelde.

