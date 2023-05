AD: Feyenoord denkt aan torenhoge, ‘Nagelsmann-achtige’ afkoopsom Arne Slot

Maandag, 22 mei 2023 om 20:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:14

Feyenoord gaat zich hard opstellen in de onderhandelingen met Tottenham Hotspur over het afkopen van het contract van trainer Arne Slot, zo weet het Algemeen Dagblad maandagavond te melden. Komende woensdag gaat Feyenoord met spelersmakelaar Rafaela Pimenta om de tafel zitten om de toekomst van Slot te bespreken. Mochten de Rotterdammers akkoord gaan met een vroegtijdig vertrek van de coach, dan verlangen zij een ‘Nagelsmann-achtige’ afkoopsom van Tottenham.

Het dagblad meldt dat Feyenoord niet bereid zal zijn veel concessies te doen wanneer de toekomst van Slot besproken wordt. De coach beschikt nog over een doorlopende verbintenis die hem tot medio 2025 aan de Stadionclub verbindt en Feyenoord zou hem het liefst aan zijn contract houden. Alleen bij een bod van exceptionele hoogte zou algemeen directeur Dennis te Kloese bereid zijn Slot naar Londen te laten vertrekken.

De huidige trainer van de Rotterdammers heeft een clausule in zijn contract staan die hem de mogelijkheid geeft om in de zomer van 2024 voor een gereduceerde afkoopsom, waarvan de exacte hoogte onbekend is, te vertrekken. Slot lijkt gevleid door de interesse van the Spurs en hoopt daardoor in de komende transferperiode al de overstap te maken. Feyenoord is van plan om de onderhandelingen keihard in te gaan, zo klinkt het.

“Chelsea betaalde 18 miljoen voor de inmiddels alweer vertrokken Graham Potter om hem weg te halen bij Brighton”, zo schrijft het AD. “En in 2021 legde Bayern München 25 miljoen euro neer om trainer Julian Nagelsmann weg te kunnen kapen bij RB Leipzig. In de Kuip vinden ze Slot de Nederlandse Nagelsmann en dus zal, als het aan de beleidsbepalers van de landskampioen ligt, een eventuele afkoopsom ook op dat niveau moeten liggen.”