AD: Ajax verwacht achtste zomeraanwinst dit weekend in Amsterdam

Donderdag, 17 augustus 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:29

De transfer van Josip Sutalo naar Ajax lijkt dit weekend afgerond te worden. De mandekker van Dinamo Zagreb staat al langere tijd in de concrete belangstelling van de Amsterdammers, die een 'ultiem bod' geaccepteerd zagen worden door de Kroatische topclub. Dinamo hield Sutalo echter nog binnenboord voor de Champions League-voorrondes. Nu weet Johan Inan van het Algemeen Dagblad te melden dat Dinamo definitief heeft ingestemd met een vertrek van de mandekker, die dit weekend in Amsterdam verwacht wordt.

Sutalo deed afgelopen dinsdag nog mee in voorronde van de Champions League tegen AEK Athene. Zaterdag vindt de return plaats in Griekenland, waarna niets meer in de weg lijkt te staan om de achtvoudig Kroatisch international naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Ajax’ technisch directeur Sven Mislintat zit al tijden achter Sutalo aan, die heeft aangegeven graag de overstap naar Nederland te maken ondanks interesse van clubs uit grotere competities. Het laatste ‘ultieme bod’ werd door Dinamo geaccepteerd, nadat twee eerdere voorstellen naar de prullenbak werden verwezen.

Na een moeizame start van de transferperiode zijn de Amsterdammers inmiddels helemaal los. Sutalo wordt na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Chuba Akpom en Anton Gaaei zomeraanwinst nummer acht voor Ajax. Sutalo gaat in het hart van de verdediging de concurrentiestrijd aan met Medic, Jorrel Hato en de momenteel geblesseerde Ahmetcan Kaplan. Sutalo lijkt zich echter al direct op te kunnen maken voor een basisplaats zodra hij beschikbaar is. Als alles volgens plan verloopt kan Sutalo mogelijk donderdag al debuteren voor Ajax, dat het dan voor de Europa League in het Bulgaarse Razgrad opneemt tegen Ludogorets.

Mislintat hoopt(e) zich naast Sutalo ook met Hiroki Ito van VfB Stuttgart te versterken. De Japanse centrale verdediger annex linksback lijkt van de Duitse club echter niet te mogen vertrekken. Een andere centrale verdediger van de club, Konstantinos Mavropanos, is hard op weg naar West Ham United, waardoor Stuttgart de deur zou hebben dichtgegooid. Ook de komst van Nicolás Tagliafico lijkt een bijzonder lastig verhaal te worden. De Argentijn staat open voor een rentree in de Johan Cruijff ArenA, maar Olympique Lyon wil hem niet kwijt. Vermoedelijk schakelt Ajax door naar Gastón Ávila van Royal Antwerp.