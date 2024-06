Actief Sparta Rotterdam doet goede zaken en pikt spelers op bij Excelsior en Bologna

Julian Baas (22) en Jafar Bynoe (20) spelen de komende jaren voor Sparta Rotterdam. Dat maken de Kasteelheren dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Middenvelder Baas komt transfervrij over van Excelsior, terwijl Bynoe terugkeert na een avontuur bij het Italiaanse Bologna.

Voor Baas is zijn overstap naar Sparta een droom die uitkomt. Zijn vader heeft al jarenlang een seizoenkaart op Het Kasteel. De controleur heeft zich voor drie seizoenen verbonden aan de Spangenaren.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is zeer tevreden met de komst van Baas. “We zijn heel blij dat we Julian kunnen presenteren. We hebben Julian langdurig gevolgd en zien in hem een zeer talentvolle speler, een international van Jong Oranje, die zich de afgelopen twee seizoenen heeft laten zien op Eredivisie-niveau.”

“Wij waren al vroeg voornemens om hem aan de selectie toe te voegen, maar hadden hier te maken met veel concurrentie en hij wilde het seizoen afronden voor hij een beslissing nam. Het gevoel was vanaf het begin goed, we hebben altijd het geloof gehouden dat we tot een akkoord konden komen en we kijken ernaar uit Julian op Het Kasteel te verwelkomen”, besluit Nijkamp.

Baas heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 1,3 miljoen euro, maar komt dus gratis over van Excelsior. In totaal speelde hij 154 officiële wedstrijden namens de Kralingers, waarin de rechtspoot goed was voor 13 doelpunten en 20 assists.

Bynoe is voor het grote publiek een stuk minder bekend. De Rotterdamse middenvelder tekent voor een seizoen, met de optie op nog een jaar. Bynoe speelde tussen 2011 en 2021 al in de jeugdopleiding van Sparta, maar koos in februari 2022 voor een avontuur bij Bologna. In Italië speelde hij de afgelopen jaren 53 wedstrijden in het hoogste jeugdelftal van de club.

Sparta haalde tot dusver vijf versterkingen voor komend seizoen. Net als Baas en Bynoe kwamen Boyd Reith (Roda JC), Mike Kleijn (Feyenoord) en Mohamed Nassoh (PSV) transfervrij over naar Rotterdam-West. Nijkamp hoopt nog altijd op de komst van Kevin Strootman (34), die uit zijn contract loopt bij Genoa.

Daartegenover staat het vertrek van Delano van Crooij (VVV-Venlo) en Koki Saito (werd gehuurd van Lommel SK). Aanvoerder Bart Vriends werkt momenteel aan een transfer naar het buitenland. De ervaren Strootman zou zijn belangrijke rol binnen de selectie van Sparta kunnen opvangen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties