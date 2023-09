‘Achteraf blijft het jammer dat zijn interlandcarrière maar zo kort duurde’

Maandag, 11 september 2023 om 08:21 • Jan Hoeksema • Laatste update: 09:56

Het Nederlands elftal wist in deze interlandperiode beide EK-kwalificatieduels te winnen, waardoor het in totaal zes punten pakte tegen Griekenland (3-0) en Ierland (1-2). Desondanks blijft bondscoach Ronald Koeman zoekende wat betreft zijn basisopstelling. Maarten Wijffels schrijft in het Algemeen Dagblad over wat volgens hem het grootste vraagstuk is bij de eerste elf van Oranje, namelijk het plekje naast Frenkie de Jong op het middenveld.

"Die ziekenhuisballen van Mark Flekken en Nathan Aké gisteravond in de eerste helft tegen Ierland", begint Wijffels zijn analyse. "Ze pasten in een trend die je breed ziet in het voetbal. De trend van het zó graag kort willen opbouwen dat het belachelijk risicovol wordt. Maar het legde tegelijkertijd ook nog iets anders bloot. Dat bij Oranje nog stééds alles moet lopen via Frenkie de Jong."

De AD-journalist constateert dat in de vijf jaar dat de middenvelder uit Arkel in het Nederlands elftal speelt, het nog steeds niet is gelukt om de ideale partner voor hem op het middenveld te vinden. "Uiteindelijk komt elke coach vroeg of laat weer uit bij Marten de Roon. Dat is een compliment voor de golfbreker van Atalanta, maar om écht een stap verder te komen is een type-De Roon nodig met 15 procent extra kwaliteit."

Tegen Ierland mocht Mats Wieffer het een helft proberen naast De Jong, maar de Feyenoorder had het lastig en werd in de rust gewisseld. "Tot aan zijn terechte wissel in de pauze bracht Wieffer geen balans zónder bal voor het team en had hij geen meerwaarde mét." Zijn vervanger in de tweede helft, Tijjani Reijnders, deed het behoorlijk volgens Wijffels. "Al was het natuurlijk ook bij hem pas een eerste indruk."

De analist heeft ook nog wel een andere opvallende naam in gedachten. "Achteraf blijft het jammer dat de interlandcarrière van Davy Pröpper maar zo kort heeft geduurd. In de eerste periode van Koeman als bondscoach vulde hij De Jong een aantal keer prima aan. Hij was een middenvelder met én techniek én overzicht in de kleine ruimte én het loopvermogen om box-to-box te gaan."