‘Achilleshiel van PSV’ pijnlijk blootgelegd: ‘Hij is een bron van onrust’

Woensdag, 16 augustus 2023 om 08:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:22

Daags na de 1-3 overwinning in de derde voorronde van de Champions League klinken er niet alleen maar positieve geluiden over PSV. De Eindhovenaren brachten zichzelf op bezoek bij Sturm Graz onnodig in de problemen door al vroeg op achterstand te komen. Joey Veerman, Luuk de Jong en Ricardo Pepi herstelden de schade, maar dat er in de play-offs tegen Rangers een schepje bovenop gedaan moet worden staat als een paal boven water.

De Telegraaf zag dat PSV 'helemaal niet sterk voor de dag kwam' in Graz. De ochtendkrant weet waar de kansen liggen voor toekomstige tegenstanders van PSV. "Het is inmiddels wel duidelijk waarmee je dit PSV pijn kunt doen: met opportunistisch spel en snelle uitbraken. Daar heeft de trage PSV-defensie alle moeite mee. Het lag af en toe akelig open achterin en Walter Benítez voorkwam met een sterke redding in een één-tegen-één-situatie dat William Böving kon scoren."

Even later wist de Deen zich alsnog op het scorebord te schieten, zag ook Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. De clubwatcher plaatst eveneens een kritische noot. "PSV speelde ongeconcentreerd, slap en slordig. Met name Patrick van Aanholt zag er een keer niet goed uit, toen hij zomaar een bal liet lopen. Bij de tegengoal van Sturm Graz ging een voorzet langs hem heen en zorgde Sturm Graz dankzij de inlopende Böving voor een uitspatting van vreugde in de Merkur Arena."

Ook de Volkskrant spreekt over 'defensieve kwetsbaarheid'. "Maar de ploeg van nieuwbakken trainer Bosz lijkt verder dan het PSV van diens voorganger Ruud van Nistelrooij, precies een jaar geleden. Al toonde PSV dinsdagavond in de sfeervolle Merkur Arena twee gezichten. Zo fraai als de doelpunten waren, zo kwetsbaar oogde het verdedigend zo nu en dan. Bosz zei vooraf de nummer twee van Oostenrijk, ondanks de ruime overwinning in Eindhoven, niet te onderschatten, maar zijn ploeg toonde momenten van onachtzaamheid."

Ramalho

Het dagblad tast vooral in het duister over het feit dat er nog geen nieuwe centrumverdediger is aangetrokken. "Minstens zo opvallend is het dat PSV de achterhoede tot dusver nog niet van een kwaliteitsimpuls voorzag – toch al jarenlang de achilleshiel van het team. Met de van een blessure teruggekeerde Boscagli kreeg Bosz een extra optie achterin, maar zijn collega in het hart van defensie, Ramalho, blijft bij momenten een bron van onrust. Door zijn gebrek aan snelheid is hij kwetsbaar met veel ruimte in de rug."