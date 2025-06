AC Milan zet in op grote naam als concurrent van Santiago Giménez

AC Milan wil een concurrent gaan halen voor Santiago Giménez. Trainer Massimiliano Allegri en technisch directeur Igli Tare hebben één naam hoog op het verlanglijstje staan.

Onlangs onthulde Calciomercato dat de clubleiding van Milan zich nog geen zorgen maakt om de teleurstellende prestaties van Gimenez.

De club ziet in hem een spits voor de toekomst en gaat komende zomer op zoek naar een compagnon voor hem in de voorhoede. Gimenez moet dan onderdeel worden van een ijzersterk spitsenduo.

De gedroomde compagnon van de Mexicaan is volgens La Gazzetta dello Sport Darwin Núñez. De Uruguayaan heeft geen goede band met Arne Slot en mag vertrekken bij Liverpool.

AC Milan is niet de enige club met interesse in Núñez. Ook Atlético Madrid en clubs uit Saudi-Arabië volgen de spits al geruime tijd.

Volgens het toonaangevende Italiaanse medium zou ook Napoli de komst van Núñez overwegen. Trainer Antonio Conte zou in de 25-jarige aanvaller een goede concurrent zien voor Romelu Lukaku, waarbij het tweetal eventueel ook als duo zou kunnen spelen.

La Gazetta dello Sport noemt nog twee andere alternatieven die AC Milan in de gaten houdt wanneer de komst van Núñez niet mogelijk is. Dusan Vlahovic en Mateo Retegui zouden in dat geval hoog op de shortlist staan.