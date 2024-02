AC Milan weet achterstand in laatste twintig minuten volledig weg te poetsen

AC Milan heeft een zeer moeizame overwinning behaald in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli stond in de tweede helft met 2-1 achter bij middenmoter Frosinone, maar wist in de slotfase orde op zaken te stellen: 2-3. Het als derde geplaatste Milan heeft nu vier punten minder dan nummer twee Juventus, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Frosinone staat veertiende.

Pioli stelde Tijjani Reijnders zoals verwacht in de basis op. De Oranje-international stond centraal op het middenveld naast Yacine Adli, terwijl Ruben Loftus-Cheek op 10 zijn kunsten mocht vertonen. Spits Olivier Giroud werd geflankeerd door Rafael Leão en Christian Pulisic. Aan de kant van Frosinone verscheen Abdou Harroui, ex-Sparta Rotterdam, aan de aftrap.

Milan kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Leão had een schitterende voorzet in huis tot bij de tweede paal, waar Giroud liet zien uitstekend te kunnen koppen. Frosinone claimde dat Reijnders in de aanloop naar die goal een overtreding had begaan, maar de protesten leverden niets op: 0-1.

De voorsprong van Milan kwam al snel in gevaar na een uitstekende actie van Harroui, die slalomde in de zestien en de bal afleverde bij Marco Brescianini. De linksback maakte het Mike Maignan simpelweg niet moeilijk genoeg. De Franse goalie bracht even later uitstekend redding op een poeier van Demba Seck.

Frosinone bleef drukken en kreeg een strafschop, nadat een voorzet vanaf rechts op de uitgestoken arm van Leão belandde. Arbiter Luca Pairetto wees naar de stip en zag Matías Soulé de strafschop uitstekend in de hoek plaatsen: 1-1. Milan ging direct weer op zoek naar de voorsprong, maar het ontbrak aan de benodigde scherpte bij i Rossoneri.

Ook Maignan zag er na een minuut of 65 spelen niet goed uit. De Fransman leek een schot van Luca Mazzitelli uit een lastige hoek te kunnen keren, maar liet de bal langs zich heen glippen: 2-1. Toch wist Milan al snel de stand gelijk te trekken. Een voorzet naar de tweede paal belandde bij Giroud, die terugkopte op Matteo Gabbia. De Italiaan kopte van dichtbij binnen: 2-2.

In de slotfase bleef Milan aanzetten. Pioli bracht onder meer Luka Jovic in het veld en nadat de Serviër de bal met het nodige fortuin voor zijn voeten kreeg, schoof hij overtuigend binnen: 2-3. In de slotfase hield Milan betrekkelijk eenvoudig stand, waardoor de voorsprong niet meer in gevaar kwam.

