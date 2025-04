Santiago Gimenez scoort voor het eerst sinds 18 februari en mag dromen van Europees voetbal

AC Milan heeft op zondagmiddag met 0-2 van Venezia FC gewonnen. Woensdag schakelden i Rossoneri nog rivaal Inter uit in de Coppa Italia (0-3). De Milanezen zetten hun winstreeks dus voort in de strijd om Europees voetbal.

Na vijf minuten opende Christian Pulisic de score, nadat Fali Candé balverlies leed in de Venetiaanse opbouw. Alejandro Jiménez onderschepte de bal en leverde deze succesvol af aan Youssouf Fofana, die Pulisic in stelling bracht. De Amerikaan strafte de fout onverbiddelijk af en tekende voor zijn tiende competitiedoelpunt van dit seizoen.

Na 34 minuten leek Venezia op gelijke hoogte te komen via John Yeboah. De Duitser rondde een geweldige aanval af. Ridgeciano Haps gaf een heerlijke assist, maar stond in aanloop naar het doelpunt stond in buitenspelpositie: het bleef dus 0-1.

In de 64ste minuut kwam Santiago Giménez binnen de lijnen. De Mexicaan verving Tammy Abraham. Enkele minuten laten werd Giménez in stelling gebracht door Ruben Loftus-Cheek, maar de spits kwam net niet bij de bal en kon daardoor niet voor de 0-2 zorgen. In de 96ste minuut besliste Giménez alsnog de wedstrijd door de bal over doelman Ionet Radu te stiften: 0-2.

In de strijd om Europees voetbal is dit een belangrijke overwinning voor AC Milan. Het staat op de negende plaats met 51 punten, maar moet minimaal zesde worden om volgend seizoen in Europa actief te zijn. Die zesde plaats wordt momenteel bezet door Lazio Roma, dat 59 punten heeft.