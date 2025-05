AC Milan verliest van AS Roma na vroege rode kaart Gimenez; Juventus op pole position

AS Roma heeft AC Milan zondag op een nederlaag getrakteerd. Santiago Gimenez dupeerde zijn ploeg met een vroege rode kaart en zag Milan met 3-1 verliezen. Milan speelt komend seizoen niet Europees, Roma wel, maar baalt van de zege van Juventus op Udinese (2-0). Juve, dat het laatste Champions League-ticket in handen heeft, gaat met één punt voorsprong op Roma en twee op Lazio de laatste speelronde in.

AS Roma - AC Milan 3-1

Matías Soulé nam in de derde minuut een hoekschop en liet daar weer eens zien over een geweldige traptechniek te beschikken. De zeer scherpe voorzet van de Argentijn kwam terecht bij de eerste paal, waar Gianluca Mancini binnenkopte: 1-0.

Mancini zou even later opnieuw een hoofdrol spelen. De centrumverdediger voelde een elleboog van Gimenez, die hij al veelvuldig tegenkwam tegen Feyenoord in recente jaren, en ging naar de grond. Gimenez werd bestraft met de rode kaart.

Ondanks de ondertalsituatie kwam Milan op gelijke hoogte in Olimpico. Roma-doelman Mile Svilar keerde de inzet van Alex Jiménez, waarna de bal in niemandsland belandde. João Félix kreeg toegang en schoot de rebound tegen de touwen: 1-1.

Milan zijn eerste kans in de eerste helft toen Reijnders de diepte in werd gestuurd en schuin voor het doel over schoot. Roma antwoordde met een gekraakte poging van Angeliño, die ondanks de hinder bijna scoorde, maar naast.

Vlak daarna kwam Roma op prachtige wijze op voorsprong. Leandro Paredes besloot bij een vrije trap niet voor te geven, maar voor eigen succes te gaan. Dat bleek een uitstekende keuze. De middenvelder krulde bijzonder fraai raak in de korte hoek: 2-1.

Vlak voor rijd werd het duel in het slot gegooid door Bryan Cristante. De middenvelder knalde vanaf randje zestien binnen: 3-1.

Juventus - Udinese 2-0

Juventus wist dat het een zege bijzonder goed kon gebruiken en had via Randal Kolo Muani bijna zijn gewenste voorsprong te pakken. De Fransman probeerde het in de korte hoek, waar voormalig Sparta-goalie Maduka Okoye op tijd bij zat.

Het zat Juventus ook niet altijd mee. Bij het verstrijken van de blessuretijd loste Nico González het laatste schot van de eerste helft. De Argentijn zag Okoye grabbelen, maar via de paal kreeg de goalie de bal alsnog terug in zijn bezit.

Juventus begon aardig aan de tweede helft. Voormalig Ajax-aanvaller Francisco Conceição sneed vanaf rechts naar binnen en schoot ternauwernood naast.

Na een uur kwam Juventus eindelijk op voorsprong. Udinese verdedigde slordig uit, waardoor Kenan Yildiz González kon bereiken. De aanvaller kreeg de bal voor zijn favoriete linker en roste keihard binnen: 1-0.

Vlak voor tijd zorgde Dusan Vlahovic voor opluchting. De Serviër profiteerde van uitstekend voorbereidend werk van Yildiz en ramde met links binnen: 2-0.

Fiorentina - Bologna 3-2

Fiorentina en Bologna maakten voor deze speelronde nog een kleine kans op de Champions League, maar een grote op Europees voetbal. Een zege zou allesbepalend zijn en het was Fabiano Parisi die Fiorentina op voorsprong schoot met een van richting veranderd schot.

Vincenzo Italiano bracht Thijs Dallinga aan het begin van de tweede helft en de Groninger was een kwartier later goud waard met een rakte kopbal. Lang duurde het feestje echter niet. Vijf minuten later schoof Amir Richardson de 2-1 tegen de touwen.

Bologna kwam vervolgens weer op gelijke hoogte via Riccardo Orsolini, die een voorzet van dichtbij binnentikte: 3-1. Fiorentina reageerde razendsnel via Moise Kean. De Italiaans international ontsnapte en schoot in twee instanties raak: 3-2.