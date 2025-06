AC Milan verkoopt naast Reijnders wellicht nog grote naam voor 70 miljoen euro

Rafael Leão wil AC Milan deze zomer verlaten. Journalist Florian Plettenberg meldt vrijdag via X dat de aanvaller een transferverzoek heeft ingediend bij de clubleiding. Geruchten over een vertrek van de Portugese aanvaller (25) doen al enige tijd de ronde.

Plettenberg voegt toe dat AC Milan minstens 70 miljoen euro wil ontvangen voor Leão, die in het San Siro vastligt tot medio 2029. Na een teleurstellend seizoen en een achtste plaats in de Serie A is het de verwachting dat de grootmacht diverse spelers in de verkoop doet.

Bayern München houdt de situatie rond de aanvaller van AC Milan scherp in de gaten. Er is telefonisch contact geweest tussen beide partijen, maar een concreet aanbod is nog niet gedaan. Bayern is volgens Plettenberg ook niet van plan dat snel te doen, daar andere opties verkend worden.

Leão kwam afgelopen seizoen tot acht goals in 34 competitieduels voor AC Milan, dat in de tussenronde van de Champions League werd uitgeschakeld door Feyenoord. In totaal staat de teller op 70 goals in 260 wedstrijden in alle competities.

De linksbenige aanvaller van AC Milan werd onlangs in verband gebracht met Atlético Madrid. De interesse vanuit de Spaanse hoofdstad lijkt inmiddels echter wel te zijn bekoeld.

Bij AC Milan is ook Tijjani Reijnders op weg naar de uitgang. Manchester City is namelijk bereid om 70 miljoen euro neer te leggen voor de middenvelder in Italiaanse dienst.

Bondscoach Ronald Koeman onthulde vrijdag dat Reijnders zondag naar Manchester vliegt om de medische keuring te ondergaan. Hij keert daarna terug bij Oranje voor het WK-kwalificatieduel met Malta van dinsdag.