AC Milan scoort; doelman Maignan stapt direct van veld voor ‘krachtig statement’

De wedstrijd tussen Udinese en AC Milan is zaterdagavond na een half uur spelen stil komen te liggen. Direct nadat de bezoekers via Ruben Loftus-Cheek op voorsprong waren gekomen, stapte Mike Maignan zichtbaar aangeslagen van het veld. De doelman van AC Milan werd racistisch bejegend door de aanhang van Udinese en had er genoeg van. "Een krachtig statement van Maignan", aldus Ziggo Sport-commentator Joep Schrijvers.

Het openingsdoelpunt viel in de 32ste minuut. Een lage voorzet van Theo Hernández leek terecht te komen bij Olivier Giroud, maar de spits van Milan liet de bal slim lopen. Daardoor kon Loftus-Cheek binnenschieten: 0-1.

Direct daarna stapte Maignan zichtbaar aangeslagen van het veld. De goalie van Milan liet aan scheidsrechter Fabio Maresca weten racistisch te zijn bejegend door de harde kern van Udinese. Dat vak bevond zich tijdens de eerste helft achter het strafschopgebied van Maignan.

Maignan werd door zijn ploeggenoten troostend toegesproken, onder meer door Oranje-international Tijjani Reijnders. Beide ploegen zochten de catacomben op voor een afkoelperiode van ongeveer tien minuten.

Daarna kwamen de elftallen het veld daarop, met daarbij ook Maignan. Tijdens het restant van de eerste helft kwam Udinese terug in de wedstrijd. Lazar Samardzic liet Maignan met hard en laag schot vanbuiten het strafschopgebied kansloos: 1-1.

