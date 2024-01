AC Milan rekent mede dankzij knal Hernández en assist Reijnders af met AS Roma

AC Milan heeft uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli was in San Siro met 3-1 te sterk voor AS Roma. I Rossoneri hadden lange tijd niet gek veel moeite met de hoofdstedelingen, die bij rust dan ook tegen een 1-0 achterstand aankeken. Vlak na rust verdubbelde Olivier Giroud de score, voordat Leandro Paredes en Theo Hernández voor de eindstand tekenden. Milan staat derde, Roma slechts negende.

Aan de kant van Milan kreeg Tijjani Reijnders een basisplaats van Pioli, die Giroud in de spits posteerde. De Fransman werd in zijn rug gesteund door Rafael Leão, Ruben Loftus-Cheek en Christian Pulisic. Bij Roma moesten Rick Karsdorp en Dean Huijsen het doen met een plek op de bank. Voorin ontbrak Paulo Dybala wegens een dijblessure, waardoor Romelu Lukaku niet de Argentijn, maar Stephan El Shaarawy naast zich zag staan.

De wedstrijd was nog geen minuut oud toen Giroud zijn eerste kans van de wedstrijd kreeg. De Fransman schoot niet overtuigend genoeg in om Mile Svilar, die de voorkeur kreeg boven Rui Patrício, te passeren. Roma probeerde met name gevaarlijk te worden via de voorzetten van Leonardo Spinazzola, maar het gewenste resultaat voor Roma bleef uit.

Aan de andere kant kwam Milan vervolgens op voorsprong. Reijnders gaf handig mee aan Yacine Adli, die zich kinderlijk eenvoudig ontdeed van de instappende Rasmus Kristensen en met een lage schuiver doel trof: 1-0. Pulisic was de volgende Milanees die dicht bij een treffer was. Het schot van de Amerikaan bleek echter een prooi voor Svilar.

Daar bleef het niet bij, want ook Hernández kon even dromen van een treffer. De Fransman zag zijn poging via de bovenkant van de lat over gaan. Roma creëerde niet veel, al kreeg het wel twee serieuze mogelijkheden om de score nog voor rust gelijk te trekken. Na goed voorbereidend werk van Bryan Cristante zag Zeki Celik, de vervanger van Karsdorp, Mike Maignan nog beter redding brengen. Vlak voor de theepauze kwam ook Spinazzola dichtbij, maar ook dit keer stond Maignan paraat.

Salvatore Foti, de vervanger van de geschorste José Mourinho, probeerde bij aanvang van de tweede helft wat te forceren door Lorenzo Pellegrini te brengen voor Gianluca Mancini, waardoor Cristante een linie terugschoof. Het eerste gevaar na rust kwam echter van de voet van Reijnders, die zijn schot van net buiten de zestien enkele meters over het doel zag vliegen. Milan bleef dreigend, terwijl Roma aan het begin van de tweede helft geen vuist kon maken.

Vlak na het schot van Reijnders verdubbelde Milan alsnog zijn voorsprong. Een diepe bal bij de tweede paal kwam perfect terecht op het hoofd van Simon Kjaer, die uitstekend terugkopte op Giroud. De routinier kopte tussen Rasmus Kristensen en Edoardo Bove in prima binnen: 2-0. Toch was de wedstrijd niet gespeeld. Lukaku gaf mee op Pellegrini, die neerging in de zestien door een hangend voetje van Davide Calabria. Paredes ontfermde zich over de elfmetertrap en schoot door het midden raak: 2-1.

Roma zette logischerwijs aan en met name Pellegrini probeerde het. Eerst schoot de middenvelder een vrije trap via Giroud naast, even later had Maignan weinig moeite met zijn te zachte poging op doel. Lukaku liet in buitenspelpositie eveneens een prima kans liggen, waarna Milan aan de andere kant het duel in het slot gooide. Giroud legde af op Hernández, die via de onderkant van de lat onhoudbaar raak schoot: 3-1. Yunus Musah liet in blessuretijd nog na voor de 4-1 te tekenen, door van dichtbij hard tegen de paal te schieten.

Theo Hernández gaat een heerlijk een-tweetje aan en ramt de bal vervolgens via de onderkant van de lat binnen: 3-1 ??#ZiggoSport #SerieA #MilanRoma pic.twitter.com/6PUorLTCkX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2024

