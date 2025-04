AC Milan maakt liefst drie goals tegen Inter en plaatst zich voor finale Coppa Italia

AC Milan heeft zich geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. Dankzij Luka Jovic, die tweemaal scoorde, En Tijjani Reijnders werd aartsrivaal Inter met 0-3 aan de kant geschoven. Na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd was dat ruim voldoende voor Milan om zich te plaatsen voor de finale, waarin Bologna hoogstwaarschijnlijk de tegenstander zal zijn. Die ploeg won de eerste halve finale van Empoli met 0-3.

Milan begon net als in de heenwedstrijd afwachtend en zakte in, in de hoop via een tegenaanval toe te slaan. Inter stond echter, zoals gewoonlijk dit seizoen, uitstekend in de organisatie. Ook aanvallend kwam Inter steeds beter in de wedstrijd, en Matteo Darmian liet de eerste kans liggen door in alle vrijheid naast te schieten.

De immer gevaarlijke Federico Dimarco was de volgende die naliet om Inter op voorsprong te schieten, al zat het de linkervleugelverdediger ook niet helemaal mee. Zijn eerste poging van de minste was de drie: Mike Maignan redde simpel. Maignan moest ogenblikken later een fraaiere redding uit zijn hoed toveren om Dimarco het scoren te beletten. Dimarco's volgende schot eindigde op de lat.

Milan kroop iets meer uit zijn schulp, al leidde dat nog niet tot gevaarlijke momenten. Sterker nog: een uitstekende achterwaartse kopbal van Mehdi Taremi leverde Inter zijn volgende grote mogelijkheid op. Lautaro Martínez is doorgaans heel effectief met buitenkant rechts, ditmaal niet.

De openingstreffer van Inter leek een kwestie van tijd, maar niets bleek minder waar. Milan zette een razend scherpe aanval op. Via Theo Hernández, de behendige Reijnders en Youssouf Fofana belandde de bal op rechts bij Álex Jiménez, wiens voorzet met grote overtuiging werd binnengeknikt door Jovic: 0-1.

Tot ongeloof van de Interisti op de tribunes kwam Milan vlak na rust ook op 0-2. Een hoekschop werd slecht verwerkt door Nicolò Barella, waardoor Jovic, die Stefan de Vrij aftroefde, bij de tweede paal vrij kon binnentikken en dat dan ook maar deed. En zelfs de 0-3 leek aanstaande, ware het niet dat Jimenez liet zien te moeten werken aan zijn linkerbeen.

Inter-trainer Simone Inzaghi nam geen halve maatregelen en haalde Dimarco, Taremi, Kristijan Asllani en Barella naar de kant voor Nicola Zalewski, Marko Arnautovic, Hakan Çalhanoglu en Davide Frattesi. De ingreep van Inzaghi haalde niet veel uit en kansen bleven na rust beperkt voor Inter, al had De Vrij de pech dat zijn kopbal gekeerd werd met een schitterende reflex van Maignan.

in de slotfase liep Milan zelfs uit naar 0-3. Inter geloofde er al niet helemaal meer in en na een secuur steekpassje van Rafael Leão bepaalde Reijnders de eindstand met een lage knal.