AC Milan herstelt zich knap na dramatische bal van Tijjani Reijnders

AC Milan heeft zaterdagavond veerkracht getoond. De ploeg van de geplaagde trainer Sérgio Conceição keek bij laagvlieger Lecce tegen een 2-0 achterstand aan, maar won aan de hand van Christian Pulisic alsnog: 2-3. Het is een cruciale driepunter voor Milan, dat in de race blijft voor Europees voetbal. Lecce staat op een benauwde zestiende plaats.

Bij Milan waren er basisplaatsen voor onder meer Santiago Gimenez en Tijjani Reijnders. Laatstgenoemde startte voor de verandering op 10, wat inhield dat João Félix op de bank begon. Ook Rafael Leão zou slechts invaller zijn.

Gimenez leek nog geen minuut nodig te hebben om een treffer achter zijn naam te krijgen, toen hij een prima voorzet van Theo Hernández tegen de touwen liep. De ex-Feyenoorder vertrok echter net te vroeg: buitenspel.

Na een kwartier werd ook een treffer van Matteo Gabbia afgekeurd wegens buitenspel, opnieuw op aangeven van Hernández. Een extra zuur moment voor Milan, dat even daarvoor op achterstand was gekomen door Nikola Krstovic. Na een slechte pass van Reijnders kon Lecce counteren en haalde Krstovic de trekker over met een heerlijk schot vanaf een kleine twintig meter: 1-0.

Na een uur spelen leek balverlies onafwendbaar voor Milan, toen Lecce na een vlotte aanval op 2-0 kwam. Krstovic schoot op randje zestien raak in de verre hoek: 2-0.

Halverwege de tweede helft kwam Milan met meer geluk dan wijsheid op 2-1. Na een vlotte combinatie tussen Reijnders en Abraham gaf Leão voor op João Félix, die de bal totaal verkeerd raakte en zijn inzet ruim naast zou hebben zien gaan, ware het niet dat Antonino Gallo de bal in eigen doel werkte.

Plots zat het Milan enorm mee. De goed ingevallen Abraham gaf op precies het juiste moment mee aan Pulisic, die hard onderuit werd gehaald door Federico Baschirotto. Pulisic schoot de strafschop keihard door het midden raak: 2-2.

Pulisic zou uitgroeien tot de onbetwiste man van de wedstrijd. Tien minuten voor tijd maakte Captain America een uitstekende loopactie naar de tweede paal, waar hij op precies het juiste moment bediend werd door Leão: 2-3.