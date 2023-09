AC Milan heeft in zeer nat San Siro genoeg aan flits van Rafael Leão

Zaterdag, 23 september 2023 om 17:40 • Jonathan van Haaster

AC Milan heeft zich herpakt van de uiterst pijnlijke nederlaag tegen Internazionale vorig weekend (5-1). In het eigen San Siro wonnen de manschappen van Stefano Pioli zaterdagmiddag met 1-0 van Hellas Verona. Rafael Leão was al vroeg in de wedstrijd verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd. Milan klimt voorlopig naar de tweede plaats, al kan Juventus die plek later op zaterdag weer overnemen als het wint bij Sassuolo.

Bijzonderheden:

Vanwege hevige regenval vond de aftrap van het duel 25 minuten later plaats dan in eerste instantie gepland. Volgens Football Italia zou Milan verdediger Fikayo Tomori scheidsrechter Fabio Marersca hebben gewezen op de gevaarlijke omstandigheden van het natte veld, waarop uitstel volgde. Even later kon er dus alsnog worden afgetrapt en de Milan-supporters werden beloond voor hun geduld. Hellas leed dodelijk balverlies op het middenveld, waardoor Olivier Giroud Leão kon wegsteken. De Portugees bleef kalm en rondde af in de verre hoek: 1-0. Milan, waar Tijjani Reijnders de hele wedstrijd speelde, overtuigde niet. Hellas bleek echter niet bij machte om het Milan echt moeilijk te maken.

