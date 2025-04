AC Milan gaat op zoek naar nieuwe spits en heeft duidelijke boodschap voor Santiago Gimenez

AC Milan gaat komende zomer op zoek naar een nieuwe spits, zo melden meerdere Italiaanse media waaronder Calciomercato. Dat lijkt in eerste instantie bijzonder slecht nieuws voor Santiago Gimenez, maar de clubleiding heeft een nieuw plan in gedachte voor de Mexicaan.

Gimenez werd tijdens de winterse transferperiode voor een bedrag van 32 miljoen euro overgenomen van Feyenoord. In Milaan begon de spits veelbelovend, maar inmiddels moet hij het veelal doen met een reserverol.

In Milaan hadden ze ook meer verwacht van Gimenez, maar weigeren ze het vertrouwen in hem op te geven. “Het idee is om Gimenez te koppelen aan een fysiek sterke spits met een hoog scorend vermogen, die de Mexicaan kan helpen zijn potentieel volledig te benutten.”

Milan wil er komend seizoen namelijk alles aandoen om zich weer te kunnen mengen in de strijd om de landstitel. “Milan wil een nieuw aanvalsduo opbouwen om de ambities nieuw leven in te blazen.” Gimenez zou dus onderdeel moeten worden van dat spitsenduo.

Ook het profiel van de nieuwe spits is duidelijk voor Milan, dat bereid is flink te investeren, zo klinkt het. “Het moet een spits zijn van Europees niveau, met een zeker zelfvertrouwen bij het scoren. Een investering voor het heden en de toekomst.” Daarbij worden namen als Lorenzo Lucca, Mateo Retegui en Moise Kean genoemd, maar ook Mika Biereth en Jonathan Burkardt behoren tot de mogelijkheden.

Bij Milan lijken ze zich dus nog geen grote zorgen te maken om Gimenez, die intussen al zo’n twee maanden niet meer heeft gescoord. “Gimenez heeft zeker tijd nodig om te leren hoe hij de lastige Italiaanse achterhoede kan overwinnen. Volgend jaar wordt cruciaal, ook al is de concurrentie meedogenloos geworden.”

Volgens Calciomercato is de band van Gimenez met trainer Sergio Conceiçao ‘niet al te best’. Daarom zal het volgende seizoen pas echt belangrijk zijn, als Milan een nieuwe trainer voor de groep heeft gezet. “De club heeft echter alle vertrouwen in de kwaliteiten van haar spits, die in de toekomst een van de steunpilaren van AC Milan zal zijn, samen met de nummer 9 die in de zomer arriveert.”