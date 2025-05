AC Milan-fans niet welkom in Rome na wangedrag in Stadio Olimpico tijdens finale Coppa Italia

AC Milan en zijn fans beleefden een nare woensdag met de 1-0 nederlaag in de finale van de Coppa Italia tegen Bologna. De supporters misdroegen zich bovendien in het Stadio Olimpico in Rome, waar Milan komende zondag tegen AS Roma speelt in de Serie A. Door het wangedrag mag Milan echter geen fans meenemen, zo melden Italiaanse media.

Stoeltjes in de Curva Sud, waar normaliter de harde kern van Roma huisvest, werden bekrast. Daarnaast werden toiletten vernield en werd er schade aangericht aan 'gezondheidsfaciliteiten'. Ook buiten het Olimpico ging het mis, met enkele clashes tussen fans van Milan en Roma.

De grootste straf is dus uitgedeeld aan Milan. I Rossoneri mogen geen uitsupporters meenemen naar Rome voor hun laatste uitwedstrijd van het seizoen.

Roma mag zijn tickets alleen verkopen aan supporters die woonachtig zijn in de regio Lazio. Roma moet winnen van Milan om kans te blijven houden op Champions League-voetbal, terwijl Milan, dat drie punten minder heeft dan Roma, eveneens moet winnen met het oog op Europees voetbal.

De supportersgroep Milan Curva Sud Ultras heeft gereageerd op de straf. "Na de laatste onwaardige prestatie van gisteravond, slechts het meest recente voorbeeld in een seizoen dat wordt gekenmerkt door de incompetentie van de directie en een selectie zonder een greintje trots, laten we jullie zondag alleen met jullie schaamte!"

Milan-fans voeren al tijden protesten uit tegen de directie en spelersgroep van Milan, die in de ogen van de supporters (grotendeels) ongeschikt zijn. Zo werden veel spelers van Milan, waaronder Rafael Leão en Theo Hernández, enkele maanden geleden uitgefloten bij hun aankomst bij het jubileumfeest van de club.

Uit protest hebben supporters er in het verleden voor gekozen om volledig stil naar de wedstrijd te kijken, de eerste vijftien minuten weg te blijven, of constante beledigingen naar met name eigenaar Gerry Cardinale en voorzitter Paolo Scaroni te slingeren.