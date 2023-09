AC Milan en Internazionale gaan ieder eigen weg door gloednieuw stadion

AC Milan heeft architectenbureau Manica aangewezen om een nieuw stadion te bouwen. Dat meldt La Gazzetta dello Sport in de zondagochtendeditie. De nieuwe thuishaven van de club moet eind 2025 opgeleverd worden, zodat het in 2028 of 2029 in gebruik kan worden genomen. Dat betekent dat er een einde komt aan de gemeenschappelijke bewoning van Stadio Giuseppe Meazza. Milan deelt het stadion al sinds 1947 met aartsrivaal Internazionale.

Bekend was dat beide clubs weg zouden uit het stadion, dat in de volksmond bekendstaat als San Siro. Oorspronkelijk moest tegen de vlakte, zodat met de vrijgekomen ruimte een nieuwe voetbaltempel gebouwd kon worden. De lokale overheid zette echter een streep door die plannen. De tweede ring is in 2026 zeventig jaar oud en valt dan volgens de wet onder de definitie van cultureel erfgoed.

De clubs moesten dus op zoek naar een nieuwe plek als ze wilden verhuizen. Milan vond een locatie iets buiten het centrum van de stad, waar het land kocht. I Rossoneri zochten alleen nog naar de juiste architect, maar nu is die gevonden. Manica heeft al verklapt dat het nieuwe stadion een capaciteit van 70.000 bezoekers gaat krijgen, twee ringen en de grootste schermen van heel Italië.

Manica zegt via een woordvoerder apetrots te zijn het stadion te mogen ontwerpen. Opvallend genoeg legde het bureau het bij de eerdere plannen af tegen Populous. Dat had een nieuw stadion mogen bouwen als San Siro wél gesloopt kon worden. In dat geval waren Milan en Inter waarschijnlijk 'gewoon' medehuurders gebleven.

Waarom één stadion?

Milan en Inter geraakten 22 jaar na de bouw van Giuseppe Meazza onder één dak. Tot 1947 speelden i Nerazzurri in de Arena Gianni Brera (toen nog Arena Civica). Inter besloot zich bij Milan te voegen uit logistieke en financiële overwegingen. Een verhuizing bevorderde de toegankelijkheid voor fans en drukte onderhouds- en renovatiekosten.