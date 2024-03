AC Milan dankt Reijnders voor heerlijke pegel en wint van tien man van Slavia

AC Milan staat met een been in de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van trainer Stefano Pioli speelde tegen Slavia Praag lang tegen tien man en won uiteindelijk met 4-2 van de Tsjechische topclub. Doelpuntenmakers waren Olivier Giroud, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek en Christian Pulisic. Alessandro Florenzi blonk bovendien uit met twee assists.

Milan trad aan met een een sterke basiself. Zo stond Reijnders op het middenveld naast Yacine Adli en werd de voorhoede gevormd door Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leão en spits Giroud. Bij Slavia zat Mick van Buren op de bank; Mohamed Ihattaren is al een tijdje niet wedstrijdfit.

Slavia begon prima in San Siro en kreeg via Malick Diouf zijn eerste kans. De Senegalees peerde in volledige vrijheid echter volledig naast de bal en liet daarmee na de bezoekers op voorsprong te zetten. Ook David Doudera had de Tsjechen op voorsprong kunnen en misschien wel moeten zetten. De rechtsbuiten pikte de bal halverwege de eerste helft op, zag een zee aan ruimte voor zich en schoot met rechts vanaf randje zestien naast.

Slavia hield zich prima staande, maar alles veranderde toen Diouf met direct rood naar de kant werd gestuurd wegens een harde tackle op het standbeen van Pulisic. De Amerikaan kon verder spelen en stond halverwege de tweede helft aan de basis van een gevaarlijke aanval van Milan. Leão kreeg de bal op links en zag zijn schot dusdanig aangeraakt worden, dat Giroud de bal voor het inkoppen had bij de tweede paal: 1-0.

Het Milanese feestje was echter maar van korte duur. Reijnders kopte de bal weg uit een hoekschop en deed de bal daarmee belanden bij Doudera. De Tsjech nam de bal vol op de pantoffel en schoot via de binnenkant van de verre paal raak: 1-1. Milan liet zich daar niet van van de wijs brengen en kwam via een kopbal van Leao al dicht bij de voorsprong. Doelman Jindrich Stanek redde echter en verwerkte de bal tot hoekschop. Daaruit zag Reijnders een schot gekraakt worden.

Het leverde een nieuwe hoekschop op voor Milan. Florenzi gaf voor op Matteo Gabbia, die Stanek redding zag brengen. Het leverde weer een hoekschop op. Florenzi gaf de bal andermaal puik voor, al leverde het ditmaal juist een counteraanval op voor Slavia. Reijnders voorkwam echter erger door Mojmír Chytil knap van de bal te zetten.

Uit de volgende hoekschop van Florenzi was het raak voor Milan. De rechtsback besloot de bal ditmaal kort te spelen op Reijnders, die zich op zo'n twintig meter van het doel bevond. De Oranje-international vond de korte hoek met een hard schot: 2-1. Florenzi was een enorm gevaar met zijn hoekschoppen. Het jeugdproduct van AS Roma gaf andermaal scherp voor en ditmaal was het Loftus-Cheek die, via een rake kopbal, voor een Milanese treffer zorgde: 3-1.

Toch was het duel daarmee nog niet gespeeld. Invaller Ivan Schranz, koud vier minuten in het veld, nam de aansluitingstreffer voor zijn rekening. De Slowaak schoot in de zestien keihard raak in de verre kruising: 3-2. Toch zou Milan de marge weer naar twee weten te tillen. Vlak nadat Luka Jovic op aangeven van Leão naast schoot, was het alsnog raak voor i Rossoneri. Leão bezorgde de bal bij Pulisic, die van dichtbij niet meer kon missen: 4-2.

