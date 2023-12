AC Milan boekt knappe zege op Newcastle United en gaat naar Europa League

AC Milan heeft zich geplaatst voor de Europa League. De Italianen bogen een 1-0 achterstand bij Newcastle United om in een knappe 1-2 zege. Omdat PSG een punt pakte tegen Borussia Dortmund, eindigen de Fransen als tweede en gaat Milan als nummer drie naar de Europa League. Newcastle eindigt met lege handen als laatste.

De situatie vooraf

Dortmund was voor 21:00 uur als enige ploeg in de groep zeker van de knock-outfase. Wel zouden de Duitsers de koppositie weggeven als er verloren zou worden van PSG. De Parijzenaren moesten op hun beurt winnen als Newcastle United dat ook zou doen tegen AC Milan. Een gelijkspel zou ook voldoende zijn voor PSG als Milan gelijk zou spelen of winnen tegen Newcastle. Ook Milan maakte nog een kleine kans. Dan moest het winnen van Newcastle én moest PSG verliezen van Dortmund.

Newcastle moest het stellen zonder onder meer Sven Botman en Harvey Barnes, terwijl ook Nick Pope zich in de ziekenboeg heeft gevoegd. De goalie werd vervangen door Martin Dúbravka. Spits Callum Wilson werd geflankeerd door Miguel Almirón en Anthony Gordon. Bij Milan keerde Rafael Leão terug van een blessure. De Portugees vormde de aanval met Christian Pulisic en Olivier Giroud. Tijjani Reijnders kreeg ook een basisplaats van Stefano Pioli.

Newcastle was de bovenliggende partij en hoewel de kansen in eerste instantie uitbleven, was het duidelijk dat dat een kwestie van tijd was. De gewenste grote kans kwam na een minuut of twintig spelen. Miguel Almirón dacht binnen te kunnen tikken, maar rekende buiten Fikayo Tomori. Met een sublieme ingreep op de doellijn voorkwam hij dat Milan op achterstand kwam. Aan de andere kant kreeg Milan ook zijn eerste kans. Leão kreeg een vrije schietkans aan de linkerkant van de zestien en probeerde de verre hoek te bereiken, die niet gevonden werd.

Aan de andere kant kreeg Newcastle dan toch waar het zo nadrukkelijk naar zocht. Joelinton werd bediend aan de rand van de zestien, legde de bal goed met zijn eerste aanname en schoot met zijn rechter heerlijk raak in de kruising: 1-0. Newcastle hield Milan vrij eenvoudig van zich af in het restant van de eerste helft, al slaagde het er niet in om de score verder uit te breiden.

Newcastle had ook na rust weinig te vrezen van Milan, maar moest een klein kwartier na rust toch de gelijkmaker incasseren. Een aanval leek te smoren, maar via de kluts en Giroud kreeg Pulisic toch nog een niet te missen kans: 1-1. Beide ploegen hadden een goal nodig om kans te houden op plaatsing voor de volgende ronde. Milan was de dominante partij in de slotfase en kwam tien minuten voor tijd op voorsprong. Samuel Chukwueze schoot gekruld raak in de verre hoek: 1-2. Tomori trof nog de paal, maar de voorsprong van Milan kwam niet meer in gevaar.

Milan ?????????? eroverheen ?? Een snelle counter en via Chukwueze staat AC Milan 2-1 voor ?#ZiggoSport #UCL #NEWACM pic.twitter.com/cZQ3tyAoKq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 13, 2023

Eindstand Groep F:

1. Borussia Dortmund 6 - 11

2. Paris Saint-Germain 6 - 8

3. AC Milan 6 - 8

4. Newcastle United 6 - 5

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties