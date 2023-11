AC Milan blijft maar morsen in Serie A; alleen Reijnders heeft mooie middag

Zaterdag, 11 november 2023 om 16:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:13

AC Milan blijft punten morsen in de Serie A. Na matige resultaten tegen Juventus (0-1), Napoli (2-2) en Udinese (0-1) was ook laagvlieger Lecce geen prooi: 2-2. Zo geven i Rossoneri koploper Internazionale de gelegenheid om uit te lopen. Voor Tijjani Reijnders was het een wat mooiere middag: de Nederlander maakte zijn eerste in het shirt van Milan.

Milan was tot eind oktober nog koploper van Italië, maar raakte sinds het duel met Juventus steeds verder achter huidig lijstaanvoerder Internazionale. In Champions League-verband werd alweer gewonnen (van Paris Saint-Germain, 2-1); nu moest dat ook in de competitie gebeuren.

De ploeg van Stefano Pioli kreeg al vroeg een domper te verwerken. Sterspeler Rafael Leão greep bij een sprint naar zijn dijbeen en moest zich laten vervangen door Noah Okafor. Het speelde Milan echter geen parten: de Zwitser had een groot aandeel in de openingstreffer.

Theo Hernández ging een één-twee aan met Okafor, glipte de zestienmeter binnen en bracht de bal hard en laag voor in het strafschopgebied. Daar stond Olivier Giroud, die de bal als een waar spits betaamt binnenprikte: 0-1.

Niet lang daarna was het tijd voor Reijnders. De middenvelders was er dit seizoen al meermaals dichtbij, maar dit keer kon hij eindelijk feestvieren. Reijnders stoomde probleemloos op richting strafschopgebied, zag alles en iedereen aan de kant gaan en schoot via de voeten van Lecce-goalie Wladimiro Falcone raak: 0-2.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Milan, dat er nog minimaal twee had kunnen maken voor de thee. Mike Maignan onderscheidde zich nog met een fenomenale redding. Halverwege het tweede bedrijf ging het echter alsnog mis.

Nicola Sansone werkte bij een hoekschop de 1-2 binnen, en zag collega-aanvaller Lameck Banda drie minuten later de gelijkmaker verzorgen. Milan kreeg zelfs nog bijna de derde om de oren. Nadat Giroud er met rood (wegens protesteren) was afgestuurd, schoot Roberto Piccoli de bal van ver tegen de touwen. De VAR zag echter dat er daarvoor een overtreding was gemaakt.

De Rossoneri nemen zo in ieder geval een punt mee terug naar de modestad. Internazionale kan zondag op acht punten afstand komen tegen Frosinone.