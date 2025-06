AC Milan bereikt mondeling akkoord met opvolger van Tijjani Reijnders

AC Milan is hard op weg om zich te versterken met Luka Modric, zo meldt Gianluca di Marzio. De Kroatische middenvelder (39) heeft in de afgelopen uren mondeling ingestemd met een transfer naar de club uit Milaan.

Maandagavond bracht Fabrizio Romano naar buiten dat Igli Tare, de nieuwe technisch directeur van AC Milan, Modric naar San Siro wil halen. De naam van de 39-jarige Modric is meermaals gevallen tijdens interne besprekingen.

De Kroatische middenvelder is transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Real Madrid. De routinier zou volgens Romano al meerdere aanbiedingen ontvangen.

Di Marzio meldt nu dat Modric op het punt staat om zijn handtekening te zetten onder een contract bij I Rossoneri. Milan verwacht dat de definitieve handtekening snel volgt, mogelijk al binnen 24 uur.

In het afgelopen seizoen kwam Modric in totaal tot 57 officiële duels voor Real Madrid. In LaLiga speelde hij 35 wedstrijden, goed voor 2 doelpunten en 6 assists. In de Champions League leverde hij in 14 optredens 3 assists af, terwijl hij in de Copa del Rey 2 keer scoorde in 5 duels. Tel daar de wedstrijden in de UEFA Super Cup, de FIFA Club World Cup en de Spaanse Supercup bij op, en zijn totaal komt uit op 4 doelpunten en 9 assists.

Modric moet bij de Italiaanse grootmacht de opvolger worden van Tijjani Reijnders. De Oranje-international staat op het punt om naar Manchester City te verkassen. De Engelsen zouden al een persoonlijk akkoord hebben met de middenvelder.

Reijnders neemt ploeggenoot Kyle Walker met zich mee naar Manchester. De optie tot koop in het contract van de rechtsback wordt niet gelicht.