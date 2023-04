Absurde beelden: scheidsrechter op Nederlandse amateurvelden mishandeld

Maandag, 17 april 2023 om 08:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:47

Er is op Dumpert een video opgedoken van een scheidsrechter die wordt mishandeld op de Nederlandse amateurvelden. Op de beelden is te zien hoe de arbiter tevergeefs op de vlucht slaat voor een aantal aanstormende personen, vermoedelijk fans van een van de clubs. Het is vooralsnog niet bekend welke wedstrijd de scheidsrechter floot.

In de video, gemaakt door een van de spelers in de dug-out, is te zien hoe een situatie op het veld totaal uit de hand loopt. Enkele spelers moeten worden tegengehouden en ook mensen van buiten de lijnen komen verhaal halen bij de scheidsrechter. Op een gegeven moment wordt het zelfs zo erg, dat de arbiter het op een lopen moet zetten omdat een man en vrouw het op hem hebben voorzien. Hij wordt aangevallen bij de reclameborden, voordat spelers hem weg te trekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is vooralsnog onzeker om welke wedstrijd het op de beelden gaat. Volgens een tip die Voetbalzone heeft binnengekregen gaat het om RKSV Heer JO19-1 - SHH JO19-2 in de eerste klasse. De tipgever heeft ons verzocht zijn anonimiteit te waarborgen. Inmiddels heeft ook de Limburger bevestigd dat het om bovenstaande clubs en teams gaat.

De situatie doet sterk denken aan die van Richard Nieuwenhuizen, een voetbalvader die in december 2012 werd mishandeld en daarop op 41-jarige leeftijd het leven liet. Zes spelers en een vader van SV Nieuw Sloten werden daarna veroordeeld voor doodslag. Het voorval zorgde ook internationaal bezien voor veel aandacht en zette een grootschallige discussie op touw over geweld in het (amateur)voetbal.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.