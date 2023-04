Absurd moment met Giménez levert bank van AS Roma rode kaart op

Donderdag, 20 april 2023 om 21:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:52

AS Roma moet de returnwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League tegen Feyenoord afmaken zonder Salvatore Foti. De assistent-trainer van José Mourinho pakte Santiago Giménez bij een absurd moment aan de zijlijn hardhandig beet. De spits van Feyenoord leek zich behoorlijk aan te stellen, maar scheidsrechter Anthony Taylor deelde toch rood uit. Timon Wellenreuther, reservekeeper van Feyenoord, kreeg geel voor het opstootje dat ontstond.

Voor Georginio Wijnaldum zat de wedstrijd er al na twintig minuten op. De middenvelder van AS Roma schudde met een van pijn vertrokken gezicht 'nee' richting zijn ploeggenoten en ging op de grond zitten. Het lijkt erop dat Wijnaldum een hamstringblessure op heeft gelopen. Stephan El Shaarawy viel in voor de geblesseerde Oranje-international.

Roma’s assistant manager Salvatore Foti gets sent off, the 12th red card of Mourinho's staff this season. A dive from Santiago Giménez, but Foti hit him nonetheless. ?? ??? @DutchLeagues pic.twitter.com/DQntBWgsTB — Football Report (@FootballReprt) April 20, 2023

Het is rust in het Stadio Olimpico bij een 0-0 tussenstand. Het eerste gevaar kwam in de derde minuut van Lorenzo Pellegrini. De aanvoerder van AS Roma zag een verdekt schot via een half blok met moeite gered worden door Justin Bijlow. Feyenoord stond onder druk, maar kreeg in de veertiende minuut een veel grotere kans. Oussama Idrissi leek een voorzet van Alireza Jahanbakhsh in te tikken, maar schoot recht op Rui Patrício. Mats Wieffer pakte daarna een gele kaart, waardoor de Feyenoorder geschorst is in een eventuele halve finale. Ook Quilindschy Hartman pakte al vroeg geel, maar stond niet op scherp.