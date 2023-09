Absurd bedrag maakt Mauro Icardi eigenaar van duurste auto ter wereld

Donderdag, 7 september 2023 om 17:38 • Wessel Antes • Laatste update: 19:10

Mauro Icardi heeft zichzelf een peperduur cadeau gedaan, zo weet de Franse sportkrant L'Équipe te melden. De dertigjarige Argentijn, die sinds deze zomer definitief van Galatasaray is, zou 26 miljoen euro hebben betaald voor de Rolls-Royce Boat Tail. Door zijn aankoop mag de voormalig topspits zich de eigenaar van de duurste auto ter wereld noemen. Icardi liet de auto bij zichzelf thuis afleveren na zijn transfer naar Istanbul.

Icardi, die bij Galatasaray naar verluidt 6,5 miljoen euro opstrijkt, staat bekend als een groot fan van luxueuze auto’s. De rechtspoot heeft met zijn aankoop een extreem zeldzame auto in bezit, daar de op maat gemaakte Rolls-Royce Boat Tail slechts driemaal is geproduceerd. Icardi kocht de auto in 2021 al, maar heeft hem nu daadwerkelijk ontvangen. Autoliefhebbers dachten in eerste instantie dat rapper Jay-Z een exemplaar had bemachtigd, maar dat nieuws werd ontkracht door Rolls-Royce. Zeker is nu dat Icardi wél een van de exemplaren in zijn bezit heeft.

Dat de Rolls-Royce Boat Tail prijzig is, is geen verrassing. Het duurt vier jaar om de auto in elkaar te zetten. De vierzits cabriolet is gemaakt van maar liefst 1813 onderdelen en bevat onder meer twee koelkasten en een houten achterdek dat zich als een vlinder opent. Icardi hoeft zich niet druk te maken over de inhoud onder zijn motorkap, daar die is voorzien van een 6,75-liter twin-turbo V12 van de Phantom, die 563 pk sterk is en een trekkracht heeft van 900 Newtonmeter.

Icardi speelde vorig seizoen al op huurbasis voor Galatasaray, maar werd deze zomer voor 10 miljoen euro definitief overgenomen van Paris Saint-Germain. In Istanbul tekende de achtvoudig international van la Albiceleste voor drie seizoenen, waarmee hij zich verzekerde van minstens twintig miljoen euro. Icardi kwam tot dusver in 33 officiële wedstrijden in actie voor Galatasaray, waarin hij goed was voor 30 doelpunten en 9 assists. In de Champions League neemt de Turkse topclub het dit seizoen op tegen Bayern München, FC Kopenhagen en Manchester United.