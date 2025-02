Absolute PSV-uitblinker gespot en geroemd: 'Prijskaartje van minstens 75 miljoen'

PSV wist woensdagavond op overtuigende wijze Juventus uit te schakelen in de tussenronde van de Champions League. Na afloop werd de loftrompet gestoken voor meerdere uitblinkers aan Eindhovense zijde, maar één daarvan spant de absolute kroon.

Op basis van de eerste helft in het Philips Stadion had Juventus weinig te vrezen van het elftal van Peter Bosz. Na rust begon het echter meteen te lopen bij PSV. Na de 1-0 van Ivan Perisic vormde de gelijkmaker van Timothy Weah een flinke domper, maar de Eindhovenaren richtten zich op en stootten door.

Een kwartier voor tijd was Ismael Saibari verantwoordelijk voor de 2-1 om een verlenging af te dwingen, waarna Ryan Flamingo in het extra half uur de allesbeslissende treffer voor zijn rekening nam. Juist het spel van de 22-jarige centrumverdediger is reden voor menig analyticus om de complimentendoos open te trekken.

“Je kunt eigenlijk alle spelers uitlichten, maar als we er eentje moeten noemen, is dat Flamingo”, wijst Boudewijn Zenden bij Ziggo Sport zijn uitblinker aan. “Hij scoort dan ook nog de derde, hij was echt fantastisch.”

Voetbalzone deelde een 8 uit aan de van FC Utrecht overgekomen mandekker. Ook Süleyman Öztürk, redacteur bij Voetbal International, zag een geweldige Flamingo tegen Juventus.

“Op Ryan Flamingo kun je een prijs plakken: minstens 75 miljoen euro en anders blijft hij lekker in Eindhoven”, schrijft de journalist op X.

De Jong Oranje-international is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van PSV en tekende afgelopen zomer een verbintenis tot de zomer 2029. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Flamingo een waarde van rond de zestien miljoen euro.