Abrupt gestopt Feyenoord-talent: ‘Voordat ik complotgek word genoemd...’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 15:15 • Laatste update: 15:58

Guus Baars heeft via Instagram gereageerd op zijn abrupte beslissing om te stoppen met profvoetbal. De twintigjarige verdediger, die dit seizoen door Feyenoord werd uitgeleend aan FC Dordrecht, gaat zijn tot medio 2024 lopende contract bij de regerend landskampioen niet uitdienen. Ook zijn huurperiode aan De Krommedijk maakt hij niet af. Baars geeft aan geen plezier meer te hebben in het voetbal en wil zich gaan richten op andere dingen in het leven. Zo wil de Rotterdammer moslim worden en denkt hij na over een carrière als onderzoeksjournalist.

Via Instagram komt Baars met een verklaring voor zijn verrassende beslissing. “Als je profvoetballer bent, ben je zes dagen in de week daarmee bezig en is dat gewoon je hele wereld. Voor mij voelt dat gewoon heel klein. Het voelt alsof de muren op me afkomen. Ik word daar negatief van en ik wil helemaal niet negatief zijn. Ik merk dat er voor mij meer geluk in het leven is als ik iets anders ga doen.” Baars was vier jaar lang contractspeler bij Feyenoord en doorliep bijna alle jeugdelftallen bij de regerend landskampioen.

Baars is er nog niet volledig over uit wat hij gaat doen, al weet hij wel waar zijn interesses liggen. “Ik wil mensen helpen en heb tijdens de coronaperiode, toen het voetbal stil kwam te liggen, veel tijd gehad om na te denken. Ik zie dat er veel dingen misgaan in de wereld, zeker ook in het Westen...” Baars vervolgt zijn verhaal. “Voordat ik dadelijk weer complotgek word genoemd, ik zie gewoon dat er veel spelletjes worden gespeeld met mensen. Daar wil ik iets aan gaan doen. Ik wil mensen bewust maken van dingen die er aan de hand zijn, misschien door onderzoekjournalist te worden. Ik wil dingen aan de kaak stellen die volgens mij niet kloppen, het lijkt me mooi om daar mijn passie van te maken.”

De voormalig jeugdinternational van Nederland Onder 17 is ook met religie bezig. “Ik geloof eigenlijk gewoon dat de islam de waarheid is. Ik ben nog geen moslim, maar dat duurt niet lang meer. Ik heb het gevoel dat er meer is in dit leven dan voetbal en wil me gaan omringen met mensen die enthousiast zijn. Met mensen die net als ik anderen willen helpen. Ik wil dingen doen die mij gelukkig maken en anderen ook gelukkig maken.” Baars eindigt zijn videoboodschap met een oproep. “Ik hoop mensen te bereiken die zich net als ik opgesloten voelen en die zien dat er dingen zijn die niet kloppen. Misschien moeten we in contact komen met elkaar, stuur me een berichtje.” Van zijn voormalig teamgenoten krijgt Baars louter positieve reacties onder de video.