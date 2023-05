Abderrahim Nouri en V/d Sar onthullen Nouri-AED: ‘Appie begreep het’

Abderrahim Nouri en Edwin van der Sar hebben woensdag de eerste Nouri-AED gepresenteerd bij het A. Nouriplein in Amsterdam. Ajax en de Nouri Foundation plaatsen samen de komende tijd in totaal 34 van dat soort reanimatie-apparaten. Het aantal hangt samen met het rugnummer dat Abdelhak Nouri droeg bij Ajax, totdat hij in 2017 ernstig hersenletsel opliep als gevolg van een hartstilstand.

Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Daarmee kan het leven van die persoon gered worden. Van der Sar is trots om het eerste apparaat neer te hangen bij het A. Nouriplein, waar het oud-toptalent van Ajax begon met voetballen. "Het is belangrijk om samen met de Nouri-foundation meer bewustwording en kennis te creëren", zegt de algemeen directeur van Ajax tegenover ESPN.

Ook Nouri's broer Abderrahim was aanwezig bij de onthulling, net als Ajax-speler Steven Bergwijn, de Amsterdamse wethouder Sofyan Mbarki en straatvoetballer en ambassadeur Soufiane Touzani. "Als Abdelhak op een pleintje speelde, zorgde hij ervoor dat iedereen, ongeacht beperkingen, mee kon doen", zegt Abderrahim. "Hij creëerde een veilige omgeving om samen te kunnen sporten en spelen. Bij een veilige omgeving horen ook AED’s, want een AED kan levens redden."

In maart meldde Abderrahim dat de situatie van zijn broertje 'Appie' flink vooruit was gegaan. "Ten opzichte van toen is er niet zoveel veranderd", zegt Abderrahim nu. "Hij is vrolijker, hij is actiever, hij begrijpt veel meer. Ook dit soort dingen vertellen we hem, wat we in zijn naam doen. Daar wordt hij soms emotioneel van, wat je liever niet wil zien. Maar het doet ons goed dat hij het begrijpt. Kort daarna volgt weer de glimlach en daar hecht je dan super veel waarde aan."