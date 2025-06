Abdellah Ouazane verruilt Ajax voor Real Madrid: 'John Heitinga belde hem op en zei...'

De zestienjarige Abdellah Ouazane gaat Ajax verlaten en tekenen bij Real Madrid, zo verzekert ESPN zondag. Ook inmenging van nieuwbakken trainer John Heitinga mocht niet meer baten.

De geluiden over een vertrek van Ouazane klinken al langer. De jongeling was eerder dit jaar dicht bij het tekenen van zijn eerste profcontract bij Ajax, maar de inmenging van Real Madrid heeft de zaken flink opgeschud.

De Madrilenen raakten tijdens de Afrika Cup voor spelers onder de 17 jaar onder de indruk van Ouazane, die met Marokko het toernooi won en ook nog eens werd uitgeroepen tot beste speler.

"Real Madrid ziet Ouazane als één van de grootste talenten van zijn generatie en heeft de dribbelaar een pad voorgeschoteld waarin hij op korte termijn bij Real Madrid Castilla, de beloftenploeg van de Spaanse topclub, kan aanhaken", schrijft ESPN.

Ouazane is daar flink enthousiast van geraakt en heeft de clubleiding van Ajax weten dat pad te verkiezen boven een eerste profcontract in Amsterdam. Dat was ondanks de inmenging van onder anderen Heitinga, Alex Kroes en Marijn Beuker.

"Heitinga belde Ouazane, die eerder ook al rechtstreeks met Kroes en Beuker sprak, op en zei dat Ouazane ook binnen Ajax snel stappen zou kunnen maken en om hem te vertellen hoe hij naar zijn ontwikkeling keek. Dit bracht de Marokkaanse jeugdinternational echter niet op andere gedachten", aldus de betaalzender.

Tegenover het vertrek van Ouazane staat mogelijk de komst van het zestienjarige talent van FC Barcelona, Eloi Gómez, zo berichtte VI eerder al. De middenvelder speelde in het voorbijgaande seizoen in de Onder 16 van de club, maar heeft daar dit weekend afscheid genomen