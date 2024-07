Sven van Beek verkiest lucratief avontuur boven langer verblijf bij Heerenveen

Aanvoerder Sven van Beek verkiest lucratief avontuur boven langer verblijf bij sc Heerenveen

Sven van Beek vertrekt na drie seizoenen bij sc Heerenveen. De 29-jarige verdediger staat voor een transfer naar de Qatarese promovendus Al-Shahania SC, waar hij herenigd wordt met Pelle van Amersfoort.

Van Beek lag nog tot medio 2025 vast in het Abe Lenstra Stadion. Hoeveel Heerenveen aan zijn overgang verdient, is niet bekend. De centrumverdediger kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van Feyenoord en speelde sindsdien 82 officiële duels voor de club.

“Sven is een belangrijke en waardevolle speler voor ons geweest en heeft altijd duidelijk aangegeven graag nog eens een buitenlands avontuur aan te gaan”, begint algemeen directeur Ferry de Haan op de clubsite van de Friezen.

“Natuurlijk vinden we het jammer dat hij vertrekt, maar we gunnen hem deze stap ook. We wensen hem dan ook alle succes en geluk toe in de Qatari League.”

Van Beek was de afgelopen twee seizoenen aanvoerder van Heerenveen. Voor de nieuwe trainer Robin van Persie is het vertrek van de mandekker een gevoelig verlies.

De kersverse hoofdtrainer zag eerder clubtopscorer Van Amersfoort al naar Al-Shahania vertrekken, terwijl Syb van Ottele voor een transfervrije overstap naar Fortuna Sittard koos.

Tegenover het vertrek van het drietal staat de komst van zes nieuwe spelers: Danilo Al-Saed (Sandefjord), Luuk Brouwers (FC Utrecht), Levi Smans (VVV-Venlo), Sam Kersten (PEC Zwolle), Amara Condé (1. FC Magdeburg) en Mateja Milovanovic (Jong Ajax).

