Aanvoerder Frenkie de Jong basisspeler bij FC Barcelona - Borussia Dortmund

De opstellingen van FC Barcelona en Borussia Dortmund voor hun heenduel in de kwartfinale van de Champions League zijn bekend. Bij de Catalanen verschijnt aanvoerder Frenkie de Jong aan de aftrap. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Wojciech Szczęsny verdedigt het doel van Barcelona. De Pool wordt achterin bijgestaan door verdedigers Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez en Alejandro Balde.

Frenkie de Jong moet samen met zijn kompaan Pedri voor balans op het middenveld zorgen. Fermín López is de nummer 10 van dienst.

Voorin kan trainer Hansi Flick over zijn droomaanval beschikken. Lamine Yamal en Raphinha zijn de vleugelspelers, terwijl voormalig Dortmund-ster Robert Lewandowski de spits is.

Barça moet het stellen zonder de geblesseerden Dani Olmo, Marc Casadó, Marc-André Ter Stegen en Marc Bernal. Dortmund mist met de geblesseerden Marcel Sabitzer en Nico Schlotterbeck en de geschorste Pascal Gross ook de nodige belangrijke spelers.

Gregor Kobel is de vaste doelman van Dortmund en verschijnt uiteraard ook in Barcelona aan de aftrap. De Duitse defensie wordt gevormd door Waldemar Anton, Emre Can, Ramy Bensebaini en Julian Ryerson.

Op het middenveld is er een controlerende rol weggelegd voor zowel Félix Nmecha als Carney Chukwuemeka. Julian Brandt heeft een vrijere rol als nummer 10.

In de spits staat Serhou Guirassy. De aanvalsleider wordt geflankeerd door Karim Adeyemi (rechts) en Jamie Gittens (links).

Opstelling FC Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Pedri, Fermín, De Jong; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Bensebaini, Ryerson; Chukwuemeka, Brandt, Nmecha; Adeyemi, Guirassy, Gittens.