78-voudig international overweegt interlandcarrière bij Spanje te beëindigen

Aanvoerder en 78-voudig international Spanje overweegt wegens gebrek aan respect zijn interlandcarrière te beëindigen

Álvaro Morata is misschien wel bezig aan zijn laatste interlands als Spaans international. De 31-jarige aanvaller overweegt wegens een gebrek aan respect jegens zijn persoon te stoppen, zo bekent hij eerlijk in het programma El Cuatro van El Desmarque, en in een interview met El Mundo.

Morata speelde 78 interlands en is dit EK de aanvoerder van Spanje, die dinsdag de halve finale spelen tegen Frankrijk. Met 36 interlandgoals is hij na David Villa (59) en Raúl (44) de derde topscorer aller tijden van La Roja.

De aanvaller voelt zich echter totaal niet gerespecteerd. In El Cuatro hintte hij er dan ook op dat dit toernooi zijn laatste zou kunnen zijn. "Ik wil gewoon op de best mogelijke manier afsluiten en ervan genieten, omdat dit mogelijk mijn laatste toernooi met de nationale ploeg is."

In een interview met El Mundo bevestigt hij andermaal dat het niet ondenkbaar is dat hij afzwaait als international. "Het zou kunnen. Het is een mogelijkheid waar ik niet veel over wil praten."

Ook in clubverband is Morata niet helemaal gelukkig in Spanje. De centrumspits ligt nog tot medio 2026 vast bij Atlético Madrid, maar vertrekt mogelijk dit seizoen uit de hoofdstad. Hij wordt door diverse Spaanse media gelinkt aan een vertrek naar Saudi-Arabië en Italië.

"In het voetbal is niets zeker. We gaan kijken waar ik deze zomer eindig", zei de aanvalsleider in El Cuatro. Eerder leek Morata via Instagram nog te zinspelen op een langer verblijf in het Wanda Metropolitano.

"Er zijn momenten waarop het voor mij in Spanje ingewikkeld is", legt Morata uit. "Ik ben het beu dat er een discussie is over dat ik mezelf in een slachtofferrol zou werken, dat ik zou klagen."

Daarom overweegt Morata om het land te verlaten. "In het buitenland ben ik gelukkiger, omdat mensen mij daar respecteren. In Spanje is er voor niets of niemand respect", herhaalt hij zijn frustraties bij El Mundo.

