Miskoop Liverpool van 12 miljoen dient transferverzoek in bij Arne Slot

Federico Chiesa lijkt zijn laatste wedstrijd voor Liverpool te hebben gespeeld. De Italiaanse vleugelaanvaller (27) zet in op een terugkeer richting de Serie A, ondanks een doorlopend contract bij de kampioen van Engeland tot medio 2028.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt zaterdag via X dat Chiesa van Liverpool is gaan houden, maar baalt van het gebrek aan speeltijd op Anfield. De buitenspeler wil met het oog op het WK in 2026 vaker aan spelen toekomen.

Volgens Romano hebben diverse clubs uit de Serie A al geïnformeerd bij Chiesa en diens management. Het is nu aan Liverpool om een vraagprijs vast te stellen voor de aanvaller met een vertrekwens.

Chiesa, die eerder uitkwam voor Fiorentina en Juventus, werd deze week genoemd bij AC Milan. De Milanezen geven de voorkeur aan een tijdelijke deal, terwijl Liverpool lijkt in te zetten op een definitieve transfer.

The Reds zouden graag een deel van de twaalf miljoen euro willen terugverdienen die het vorig jaar voor hem betaalde. aan Juventus, zo meldde journalist Orazio Accomando afgelopen week.

Chiesa liet eerder deze week tegenover Corriere dello Sport overigens nog een ander geluid horen. ''Ik praat binnenkort met de club om tot een oplossing te komen. Ik zou het helemaal niet erg vinden om bij Liverpool te blijven.''

De vleugelaanvaller benadrukt dat hij nooit heeft gesproken met Italiaans kampioen Napoli. ''Ik heb daarover gelezen. Maar ik heb met helemaal niemand van die club contact gehad.''

Chiesa werd afgelopen seizoen vooral als invaller gebruikt door Arne Slot. Verdeeld over zes duels kwam de Italiaan tot 104 minuten in de Premier League. Chiesa wist niet te scoren en gaf ook geen assists.