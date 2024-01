Aanvaller van PSV is tegen Feyenoord ‘gewoon’ van de partij; Veerman ontbreekt

Joey Veerman is er woensdag nog niet bij wanneer PSV het in het TOTO KNVB Bekertoernooi opneemt tegen Feyenoord. De Volendammer kampt met een kuitblessure, die hem afgelopen weekend ook al aan de kant hield tijdens het Eredivisie-duel met FC Utrecht (1-1). Yorbe Vertessen is woensdag wel van de partij en speelt dan mogelijk zijn laatste duel voor PSV.

Veerman is sinds zijn komst van sc Heerenveen uitgegroeid tot sterkhouder op het Eindhovense middenveld en werd in Utrecht duidelijk gemist bij PSV, dat zijn imposante winstreeks van zeventien wedstrijden in de Domstad ten einde zag komen. Trainer Peter Bosz hoopt Veerman komende week weer op het trainingsveld te begroeten. Een precieze datum over een mogelijke terugkeer op de velden kan hij echter niet geven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vertessen is er wel 'gewoon' bij in De Kuip. De Belgische vleugelaanvaller heeft zijn waarde voor PSV dit seizoen meer dan eens bewezen, maar heeft te maken met zeer forse concurrentie op de flanken. Zo staan Noa Lang en Hirving Lozano wanneer zij fit zijn boven Vertessen in de pikorde, terwijl Bosz ook kan kiezen voor onder meer Malik Tillman als vleugelspeler. Vertessen wil vertrekken uit Eindhoven en met FC Union Berlin als zeer concrete partij heeft hij over interesse niet te klagen.

Eerder op de dinsdag meldden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad dat een vertrek van Vertessen bij PSV toch een optie is voor de Eindhovense vereniging, al zou er wel discussie zijn over het moment waarop de 23-jarige Vlaming zou mogen vertrekken. Mogelijk gebeurt dat dus na de krachtmeting met Feyenoord.

"Tegen Feyenoord is hij er gewoon bij", stelde Bosz dan ook. "Ik snap dat hij meer wil spelen, maar hij zal ook snappen dat de club om alle prijzen meedoet en ik hem er graag bij zal houden. Voor beide kanten is van alles te zeggen. Of hij er na de bekerwedstrijd ook nog is? Ik ga niet over het transferbeleid. Ik laat mijn stem wel horen, maar ik ga er niet over."

Mogelijk gaat Bosz centraal achterin schuiven. André Ramalho had het in Utrecht bijzonder lastig, zag ook Bosz. "Maar we doen het samen en zijn allemaal verantwoordelijk." Tijdens de vorige ontmoeting tussen Feyenoord en PSV in De Kuip (1-2) stond Jerdy Schouten centraal achterin en dat liep gesmeerd, daar de Rotterdammers mede door de voetballende kwaliteiten van de middenvelder lange tijd van het doel van Walter Benítez werden gehouden. Of Schouten ook woensdag weer centraal achterin staat, hield Bosz in het midden.

De trainer zag de zeer imposante winstreeks dus ophouden na zeventien duels. Bang voor een terugval is Bosz echter allerminst. "Of het magische sausje er bij ons af is?", herhaalde Bosz dinsdag een vraag uit de perszaal. "Omdat we één keer gelijkspelen? Dat geloof ik niet. Ik zie hoe ze trainen, hoe fit en hoe scherp ze zijn. Ook weet ik welke mentaliteit de spelers hebben, dus daar ben ik totaal niet bang voor. We werken inmiddels zo lang samen, dit weten mijn spelers wel op waarde te schatten." De winnaar van het duel neemt het in de kwartfinale thuis op tegen AZ.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties