Aanstelling Heitinga was klap voor Reiziger: ‘Denk dat ik de betere persoon was’

Zondag, 29 oktober 2023 om 13:48 • Lars Capiau • Laatste update: 13:51

Michael Reiziger was teleurgesteld in de keuze van Ajax om John Heitinga aan te stellen na het ontslag van Alfred Schreuder. Dat vertelt de huidig bondscoach van Jong Oranje te gast bij Goedemorgen Eredivisie. "Ik denk dat ik de betere persoon was", bekent Reiziger.

Schreuder werd na een 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam ontslagen door de Amsterdamse clubleiding. De dag daarna werd John Heitinga officieel gepresenteerd als de trainer die het seizoen af mocht maken bij de hoofdstedelingen.

Over hoe de beslissing tot stand is gekomen, wil Reiziger niet al te veel kwijt. "Hoe dat precies in zijn werk ging laat ik echt in het midden. Maar er waren wat dingen, die niet duidelijk waren, waar we in de ochtend (na de wedstrijd tegen Volendam, red.) mee zaten", memoriseert Reiziger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Bij die beslissing ben je een beetje teleurgesteld natuurlijk en ook boos", erkent Reiziger nadat de keuze op Heitinga viel. "Maar op een gegeven moment heb je ook zoiets van: we moeten deze club vooruit zien te brengen en dan moet je het naast je schuiven en ga je door."

"Natuurlijk zit je van: ik denk dat ik de betere persoon was en zo niet, leg het me dan uit waarom dat niet zo is", baalt Reiziger. "Dat miste ik vooraf en daarna."

Al snel liet Reiziger zijn teleurstelling en boosheid varen. Ajax speelde enkele dagen later het duel met Excelsior. "Ik zei tegen John: vandaag ben ik boos, maar morgen sta ik er", vertelt de trainer.

Onder Heitinga leek Ajax even de weg naar boven hebben gevonden, maar uiteindelijk mocht het van geluk spreken dat het de laatste speelronde nog de derde plek wist veilig te stellen. Reiziger vertrok na het seizoen om als bondscoach bij Jong Oranje te gaan werken.