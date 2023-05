Aanstekergooier vertelt verhaal: van euforie naar doodsangst in safehouse

Maandag, 15 mei 2023 om 20:33 • Laatste update: 20:47

Paul de W., de Feyenoord-supporter die in april een aansteker op het achterhoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen gooide, is maandag veroordeeld tot een taakstraf. De 32-jarige man vertelde bij de politierechter in Dordrecht aanvankelijk vooral euforie te hebben gevoeld nadat de aansteker recht op het achterhoofd van Klaassen belandde. De euforie maakte snel plaats voor schaamte. "Ik heb er verschrikkelijk veel spijt van", zo tekent De Telegraaf op vanuit de rechtbank.

Even had de fanatieke aanhanger van Feyenoord nog de hoop om weg te komen met zijn actie. Hij zette een muts op en ging snel enkele rijen lager zitten in Vak Z. Bij het verlaten van De Kuip pikten beveiligers hem er echter feilloos uit, geholpen door de camerabeelden waarop de man haarscherp te zien was. De man werd twee dagen vastgehouden in een politiecel en kreeg de storm die hij had ontketend daardoor aanvankelijk niet mee.

Woedende fans van zowel Feyenoord als Ajax zinden op wraak. Op social media gingen al snel zelfs foto's rond van de vrouw en kinderen van de aanstekergooier. De situatie was dermate dreigend dat het gezin na vrijlating van de man een aantal weken in een safehouse in Duitsland werd ondergebracht. "Geen Pasen met de familie vieren, maar moeten leven met een groot gevoel van angst", zei hij bij de rechter.

De W. kon niet verklaren waarom hij een aansteker gooide. "Het gebeurde in een vlaag van verstandsverbijstering." De inwoner van Roelofarendsveen was naar eigen zeggen na het drinken van zeven biertjes 'licht aangeschoten'. "Ik heb er verschrikkelijk veel spijt van. Als ik de tijd kon terugdraaien, had ik dat heel graag gedaan." De rechter legde de man, die geen strafblad had, een werkstraf van zestig uur op, waarvan de helft voorwaardelijk. Van de KNVB kreeg hij een landelijk stadionverbod van negen jaar.