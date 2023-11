‘Aankoop van Mislintat kan voor 20 miljoen euro naar de Serie A vertrekken’

Woensdag, 22 november 2023 om 10:10 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:33

Josip Sutalo staat in de belangstelling van Atalanta, zo meldt La Gazzetta dello Sport woensdagochtend. De Kroatische verdediger speelt pas sinds deze zomer voor Ajax, maar kan de club dus nu al achter zich laten. Sutalo zou zelfs het 'belangrijkste' transferdoelwit van Atalanta zijn.

De ploeg waar ook Marten de Roon, Teun Koopmeiners, Mitchell Bakker en Hans Hateboer spelen zou vijftien tot twintig miljoen euro over hebben voor Sutalo. Daarmee zou Ajax een verlies lijden op zijn verdediger, daar hij gehaald werd voor ruim twintig miljoen euro. Het is dus maar de vraag of de Amsterdammers bereid zijn mee te werken aan een vertrek van Sutalo.

Daar komt bij dat de mandekker een vaste basisplek heeft in de Johan Cruijff ArenA. Alhoewel de verdediger niet altijd weet te imponeren, koos zowel John van 't Schip als zijn voorganger Maurice Steijn steevast voor de Kroaat in het hart van de defensie.

Sutalo werd afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald. De transfer was er een van de lange adem, maar uiteindelijk ging zijn vorige werkgever Dinamo Zagreb akkoord met een verkoop.

Sindsdien speelde Sutalo twaalf wedstrijden voor Ajax. Vooral in de beginperiode van zijn tijd in Amsterdam had de 23-jarige rechtspoot het lastig en grossierde hij vooral in opzichtige fouten. Onder Van 't Schip lijkt het Sutalo beter af te gaan.

Bij het nationale elftal van Kroatië bleef de verdediger ondanks zijn mindere vorm bij Ajax onverlet sterk spelen. Sutalo vormt bij zijn land meestal een centraal duo samen met Manchester City-speler Josko Gvardiol.

Bij Atalanta zou de voorstopper de concurrentie aan moeten gaan met de nodige gevestigde namen. Trainer Gian Piero Gasperini kan centraal achterin namelijk ook beschikken over Giorgio Scalvini, Rafael Tolói en Berat Djimsiti.