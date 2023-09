Aankoop van 44 miljoen verliest geduld en overweegt switch naar Schotland

Maandag, 11 september 2023 om 16:41 • Jonathan van Haaster

Harvey Barnes gaat zijn interlandcarrière mogelijk voortzetten bij Schotland, zo weet The Times te melden. Volgens de gerenommeerde krant begint Barnes, eenmalig Engels international, zijn geduld te verliezen op een nieuwe oproep van The Three Lions. Barnes kan door de versoepelde regels én zijn Schotse grootouders nog de overstap naar Schotland maken.

Barnes maakte afgelopen transferperiode de overstap van Leicester City naar Newcastle United, dat 44 miljoen euro voor hem overhad. De 25-jarge linksbuiten moet zijn basisdebuut voor Newcastle in de Premier League nog maken, maar viel wel in elke wedstrijd tot nu toe in. Barnes maakte in oktober 2020, toen nog in dienst van Leicester, zijn debuut voor Engeland in het vriendschappelijke duel met Wales (3-0 zege). Daar is het sindsdien echter bij gebleven, ondanks dat hij bij Leicester een vaste kracht was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barnes zou niet langer willen wachten op een tweede uitnodiging van Gareth Southgate. Hij zou nu daarom serieus overwegen om de overstap naar Schotland te maken. Dat land presteert de laatste tijd uitstekend. The Tartan Army won al zijn vijf EK-kwalificatieduels in Groep A, mede dankzij zeges op Spanje (2-0) en Noorwegen (1-2). De Schotten lijken hun tickets voor het EK dus al te kunnen boeken, al zou het mathematisch gezien nog fout kunnen gaan.

Elliot Anderson

Barnes is niet de enige speler die moet kiezen tussen een interlandcarrière bij Engeland of Schotland. Elliot Anderson, ook uitkomend voor Newcastle United, heeft van zowel Southgate als Schotland-bondscoach Steve Clark vleiende woorden mogen aanhoren. De in Engeland geboren Schots jeugdinternational, uitkomend als aanvallende middenvelder, maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bristol Rovers en kwam sindsdien al 33 keer in actie voor the Magpies. Net als Barnes wacht ook Anderson dit seizoen nog op zijn eerste basisplaats van het seizoen. Wel viel Anderson in iedere Premier League-wedstrijd tot nu toe in.