De aanklager betaald voetbal van de KNVB wil Luciano Valente voor drie duels schorsen, waarvan één voorwaardelijk, na zijn rode kaart tegen Ajax. FC Groningen gaat daar echter niet mee akkoord, maakt de club bekend.

Valente kreeg woensdagavond een directe rode kaart in de blessuretijd van FC Groningen - Ajax, na een harde overtreding op Jordan Henderson. Het stond op dat moment nog 1-2, maar een paar minuten later maakte Groningen met tien man in extremis nog gelijk: 2-2.

De aanklager betaald voetbal wil Valente nu dus schorsen voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, maar Groningen gaat niet akkoord met dat schikkingsvoorstel.

“FC Groningen en Valente kunnen zich niet vinden in het schikkingsvoorstel van de KNVB en hebben het daarom terzijde geschoven. Dit betekent dat de aanklager deze zaak nu voorlegt aan de tuchtcommissie betaald voetbal. De behandeling van de rode kaart is naar verwachting vanavond, donderdag 15 mei, in Zeist”, aldus de club op de eigen website.

Valente zelf liet zich woensdag na afloop van de wedstrijd bij ESPN al uit over zijn rode kaart. “Dat is supervervelend. Voor mijn gevoel raak ik ook de bal”, aldus de middenvelder van Groningen.

"Ik zag dat Manschot (de scheidsrechter, red.) aan het praten was met de VAR over zijn oortje, dus ik dacht dat hij de rode kaart nog terug zou draaien. Ik was er ook echt van overtuigd dat ik de bal raakte. Henderson zei zelf ook nog tegen mij: 'Oh, je hebt rood gekregen?' Hij was heel erg verbaasd. Helaas draaide de scheidsrechter de rode kaart niet terug."

"Misschien kom ik ongelukkig op zijn hak of achillespees, maar voor mijn gevoel raak ik gewoon de bal", herhaalde Valente. "Ik denk dat ik zondag tegen PEC Zwolle nog kan spelen. Ik hoop dat ze (de tuchtcommissie, red.) de rode nog seponeert, omdat ik het gevoel had dat ik de bal raakte.”